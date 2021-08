Döhren

Mit fachmännischen Blick sieht Alexander Dettke sofort, was dem weißen Pegasus fehlt. „Die Vorderbremse geht nicht“, sagt Bianca Moldenhauer, der das Fahrrad gehört. „Das sehe ich schon – und die Kette hängt durch“, sagt Dettke und nimmt das Rad entgegen. Am nächsten Morgen werde er es reparieren, damit es am Nachmittag fertig ist.

Im Herzen von Döhren nahe des Fiedelerplatzes in der Fiedelerstraße 4 hat der 62-Jährige mit dem „Radwerk Alex“ einen neuen Laden eröffnet. Hier widmet er sich überwiegend der Reparatur und dem Teileverkauf. Was nicht vorrätig ist, kann kurzfristig beschafft werden. Manchmal stellt er auch Manufakturräder nach Kundenwünschen zusammen.

Südstadt-Original nun in Döhren

Zuvor war er mit seinem alten Laden „Fahrrad-Alex“ in der Südstadt bekannt und eine beliebte Anlaufstelle für Angelegenheiten rund ums Zweirad. Nach 35 Jahren war es dann Anfang vergangenen Jahres aber Zeit für einen Neuanfang. Alexander Dettke gab den alten Laden unter dem alten bekannten Namen ab und machte sich über ein Jahr lang auf die Suche nach einem Geschäft in Döhren, wo er selbst lebt. Zunächst sei es schwer gewesen, etwas zu finden, weil im Bezirk kein Raum frei war, erzählt er. „Plötzlich tat sich dieser Laden auf“, sagt er über das 55 Quadratmeter große Geschäft in der Fiedelerstraße.

„Plötzlich tat sich dieser Laden auf“

Zuvor war hier das EMS-Trainingsstudio birdiefit ansässig. So ganz fertig sei der Laden immer noch nicht, sagt der Radexperte. Einige Regale fehlen noch. „Da sind wir noch am Tüfteln“, sagt Dettke. Das meiste ist aber schon am rechten Platz an der Wand – wie die verschiedenen Sättel, Luftpumpen und Lichtanlagen, die dort nebeneinander hängen.

Zur Galerie Alexander Dettke repariert in der Fiedelerstraße 4 Fahrräder. Zuvro hatte er 35 Jahre in der Südstadt den Laden „Fahrrad Alex“ betrieben.

Das Radwerk Alex werde in Döhren gut angenommen, erzählt er. „Ich bin ganz überrascht über die positive Resonanz“, sagt er. „Alle sind ganz fröhlich und nett.“ Auch der eine oder andere Stammkunde schaut im neuen Laden vorbei, in dem Dettke aktuell noch allein repariert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Leute kommen wegen allen möglichen Reparaturarbeiten rein“, sagt Alexander Dettke. Egal ob eine kaputte Bremse, ein defektes Licht oder ein platter Reifen – innerhalb von 24 Stunden oder nach Absprache ist das Problem behoben.

Von Lisa Eimermacher