In der Nordstadt ist das „Fahrradcafé“ schon lange für die einzigartige Kombination aus Fahrradladen mit Werkstatt und gemütlichem Café bekannt. Nun hat das Geschäft eine zweite Filiale auf dem belebten Kötnerholzweg in Linden eröffnet.

Fahrradcafé Nordstadt hat zweite Filiale in Linden eröffnet

Fahrradläden in Hannover

