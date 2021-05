Hannover

Die Polizei hat am Montagabend einen Fahrraddieb festgenommen, der in Hannovers Oststadt unterwegs war. Der Mann versuchte sogar noch, vor den Beamten zu fliehen – und verletzte sich dabei durch einen Treppensturz am Raschplatz.

Nach Polizeiangaben bemerkte ein Anwohner der Rambergstraße gegen 21 Uhr, wie der 40-Jährige im Müll nach Wertgegenständen suchte. Der Zeuge wählte daraufhin den Notruf, doch beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige mit zwei Fahrrädern bereits in Richtung Weißekreuzplatz verschwunden.

Mann flieht Richtung U-Bahn

„Aufgrund der guten Beschreibung erkannten ihn die Polizisten wenige Minuten später am Andreas-Hermes-Platz“, sagt Sprecher Martin Richter. Doch auch der 40-Jährige bemerkte die Ermittler. Der Dieb ließ ein Rad zurück, mit dem anderen floh er Richtung Raschplatz.

Dort wollte der 40-Jährige zu Fuß zur U-Bahn rennen. Doch auf der Treppe verlor er nach Polizeiangaben das Gleichgewicht und stürzte. „Die Beamten leisteten Erste Hilfe und nahmen den Mann anschließend fest“, sagt Richter. Im Anschluss musste er mit aufs Revier.

Besitzer bekommen Räder zurück

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige vorerst wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen Fahrraddiebstahls ermittelt. Beide Gefährte stellte die Polizei sicher und konnte sie bereits wieder ihren rechtmäßigen Besitzern übergeben.

Von Peer Hellerling