Eine 29-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in der Südstadt von Hannover schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde die junge Frau am Sonntag auf der Hildesheimer Straße von einem BMW erfasst, als sie an der Kreuzung zum Altenbekener Damm über die Fahrbahn radelte. Weil beide Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zur Ampelsituation machen, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Demnach war die 29-Jährige zunächst entlang der Hildesheimer Straße Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zum Altenbekener Damm überquerte sie die Fahrbahn, um zum Maschsee weiterzufahren. „Der BMW-Fahrer erreichte den Übergang in dem Moment, als die Frau dort fuhr“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Der 49-Jährige erfasste die Radlerin mit seinem X5-Geländewagen, die schwer verletzte Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide hatten nach eigenen Angaben Grün

Sowohl der BMW-Fahrer als auch die 29-Jährige sagten nach dem Zusammenstoß aus, die Ampel habe für sie Grün gezeigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Deshalb bitten die Beamten Zeugen um Hinweise, insbesondere mit Blick auf die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes. Die Polizisten sind erreichbar unter Telefon (0511) 109 36 20.

Von Peer Hellerling