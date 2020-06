Hannover

Der bundesweite Wettbewerb Stadtradeln startet am Sonntag, 7. Juni, auch in der Region Hannover und dauert bis zum 27. Juni. Interessierte können an der Aktion des Klimabündnisses einzeln oder in Teams teilnehmen. Ziel ist es, sich im Internet zu registrieren und dann möglichst viele Fahrradkilometer zurückzulegen.

Organisatoren setzen auf virtuelle Angebote

Bei früheren Auflagen hatten die Organisatoren den Wettbewerb regelmäßig mit Großveranstaltungen und Touren beflügelt. Weil das in diesem Jahr wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich ist, gibt es ein Alternativprogramm, das vor allem von virtuellen Angeboten geprägt ist.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Fahrrad-App Bike Citizens, die seit dem vergangenen kostenlos im App Store von Apple und im Google Play Store auf das Smartphone heruntergeladen werden kann. Bike Citizens führt zum einen über das insgesamt knapp 1000 Kilometer lange, ausgeschilderte Routennetz der Region und zeichnet zum anderen die geradelten Kilometer automatisch auf.

Schulwettbewerb erlebt Premiere

Auf der Internetseite www.umsteigenaufsteigen.de bieten Region, Umweltzentrum und Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ( ADFC) ebenfalls Tourentipps, aber auch Service rund ums Fahrrad sowie passende Kleinkunst und Musik an. Wer mag, kann eine rund 25 Kilometer lange Rätseltour rund um die Stadt Hannover oder eine Fotorallye vom Küchengarten in Linden mit Ziel Benther Berg absolvieren. Erstmals ist ein Schulwettbewerb Bestandteil des Stadtradelns; gesucht werden die fahrradaktivste Schule und die fahrradaktivste Klasse.

Aktuelle Informationen stehen auf der Internetseite www.hannover.de/stadtradeln. Dort befindet sich auch ein Link zu der Seite, auf der sich Teilnehmer registrieren lassen können und später ihre gefahrenen Kilometer eintragen. Im vergangenen Jahr hatten das im Raum Hannover mehr als 10.000 Radler getan. Im bundesweiten Wettbewerb belegte die Region am Ende Rang zwei hinter Berlin.

Von Bernd Haase