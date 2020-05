Hannover

Mitten in der Corona-Krise ist in der Nordstadt ein neues veganes Café an den Start gegangen. Inhaber Chokri Khiari bietet seit Ende April in seinem Café Fairbase Coffee an der Appelstraße 21 Kuchen und Kaffee mit Qualitätsanspruch an. Der 43-Jährige verwendet und verkauft Kaffeebohnen aus fairem Direkthandel, die der Hannoveraner Arno Auer in seiner Kleinrösterei Wood Grouse, übersetzt Auerhuhn, bearbeitet. Auer hat sich bei der Industrie- und Handelskammer zum zertifizierten Spezialitätenkaffeeröster qualifiziert. Und Kaffeeliebhaber Khiari legt auch auf die Zubereitung großen Wert.

Den Begriff vegan würde der Cafébetreiber am liebsten vermeiden. „Der Geschmack zählt. Wir wollen alle Menschen ansprechen und nicht in einer Schublade landen.“ Dennoch: Alles, was Khiari verkauft, ist auf Pflanzenbasis. In den Kaffee kommt Hafer- oder Mandelmilch, Gebäckteilchen wie Nugatringe, Mohn- und Rhabarberkuchen sind hausgemacht oder von der Biobäckerei Linden backt zugeliefert.

Sechs kleine Tische

Das kleine Lokal mit knapp 45 Quadratmetern Ladenfläche fällt an der Wohnstraße kaum auf. Die ehemalige Garage bietet Platz für sechs kleine Tische, aktuell ist die Anzahl wegen der Corona-Bestimmungen reduziert. Khiari, zuletzt im Verkauf beim Heise-Verlag tätig, zielt auf Nachbarn sowie Mitarbeiter und Studenten der Universität als Kundschaft. „Die Studenten fehlen jetzt zwar wegen der geschlossenen Uni, aber die Veganer kommen von überall her“, erzählt er. Das Café öffnet bisher wochentags von 8 bis 18 Uhr, die Ausweitung auf Sonnabend und Sonntag ist geplant.

Von Bärbel Hilbig