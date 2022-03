Langenhagen

Das Feuer in der Berliner Allee in Godshorn (Langenhagen) hatte die Freiwillige Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Allerdings gab es Verwirrung bei der Alarmierung. Ein Anrufer hatte um 17.52 Uhr die Leitstelle über den Brand informiert. „Auf Nachfrage sagte er, dass er sich in Hannover befinde“, erklärte Rainer Kunze, Sprecher der Feuerwehr Hannover.

Unmittelbar danach gingen weitere Anrufe ein. Und dort hieß es: „Godshorn“. Denn auch dort gibt es eine Berliner Allee. Also habe die Leitstelle schnell geschaltet. „Um 17.54 Uhr ging die Alarmierung an die Ortsfeuerwehr Godshorn raus“, sagte Kunze am Freitagabend.

Etwa sieben Minuten später seien die Feuerwehrleute vor Ort gewesen, sagte Stephan Bommert, Sprecher der Ortsfeuerwehr Godshorn. Dort sahen sie einen brennenden VW Crafter. Die Flammen haben auf herumliegendes Dämmmaterial und Kfz-Teile übergegriffen. Und so geriet die daneben stehende Lagerhalle in Brand. Die Außenwand und das Dach fingen Feuer. „Die großen Flammen hatten wir schnell im Griff. Aber das Löschen des Feuers in den Zwischenverkleidungen zog sich ein wenig hin“, erzählte Bommert. Gegen 19.15 Uhr hieß es: Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei Hannover versucht laut Bommert nun, die Brandursache und die Schadenshöhe zu ermitteln. Wer die Halle nutzt, und wozu, ist noch unklar. Unter der Adresse sind eine Kfz-Werkstatt und eine Spielothek im Branchenbuch gelistet. Feuerwehrsprecher Bommert berichtet, dass sich dort auch das Schild einer Firma für Industrie-Isolierung befinde.

Von Thomas Nagel