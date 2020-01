Hannover

Zwei Trickbetrüger haben am Montag in Hannover die Arglosigkeit einer Seniorin ausgenutzt und Schmuck erbeutet. Der eine Täter gab sich der Frau gegenüber als Handwerker aus, der aufgrund eines Wasserschadens die Leitungen überprüfen müsse. Während die ältere Dame abgelenkt war, durchwühlte der Komplize die Schränke in der Wohnung. Die Polizei sucht nun nach den Dieben.

Nach Angaben der Bewohnerin hatte es gegen 14.30 Uhr in ihrer Wohnung am Dohmeyers Weg geklingelt. Als sie die Tür im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses öffnete, stand bereits ein Unbekannter auf ihrer Etage. „Aufgrund eines Wasserschadens im Friseurgeschäft im Erdgeschoss müsse er nun die Leitungen überprüfen“, gibt Polizeisprecher Mirco Nowak die Zeugenaussage der Frau wieder. Nichts ahnend ließ die Seniorin den Mann herein und folgte ihm ins Bad.

Seniorin bemerkt Verlust zu spät

Nur wenige Augenblicke später betrat der Komplize des falschen Handwerkers die Wohnung der älteren Dame und suchte nach Wertsachen. Mit Erfolg: Laut Nowak erbeutete er hochwertige Schmuckstücke. Die Bestohlene bemerkte den Verlust erst, als auch der vermeintliche Wasserwerker längst wieder verschwunden war.

Dieser soll demnach etwa 1,75 Meter groß sowie zwischen Ende 40 und Anfang 50 sein. Der Mann hatte zudem kurze, braune Haare. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0511) 109 55 55. Darüber hinaus wiederholt Sprecher Nowak die Mahnung, niemals Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen und gegebenenfalls kritisch nachzufragen.

Von Peer Hellerling