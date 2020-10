Hannover

Ein Pärchen hat am Donnerstagabend eine 78-jährige Fahrradfahrerin in Hannovers Südstadt verprügelt und beleidigt. Der Auslöser: Die Seniorin hatte den Autofahrer darauf hingewiesen, dass dieser seinen Wagen mitten auf dem Radweg geparkt hatten. Die Tochter der Seniorin berichtet der HAZ, der Mann habe auf ihre Mutter eingetreten, dessen Begleiterin das Rad umgestoßen. Dann seien sie mit dem Auto darüber gefahren.

„Das ist einfach abartig“, sagt die Tochter der Verletzten, Stefanie W. (51). Auch am Tag danach kann sie ihre Fassungslosigkeit kaum in Worte fassen. Ihre Mutter kam gegen 19.40 Uhr aus dem Garten und sei die Geibelstraße entlang nach Hause geradelt. An der Ecke zur Alten Döhrener Straße habe dann der schwarze Golf auf dem Radweg gestanden, der Fahrer war offenbar im dortigen Kiosk. „Als meine Mutter nachfragte, wem der Wagen gehört, kam der Mann sofort mit den aggressiven Worten ,Was willst du?’ auf sie zu“, berichtet die 51-Jährige.

Mehrfach zwischen die Beine getreten

Zeitgleich habe der VW-Fahrer der zierlichen 78-Jährigen mehrfach zwischen die Beine getreten und die Seniorin beleidigt. Dann sei auch seine etwa gleichaltrige Begleiterin dazugekommen, habe Gudrun W. ebenfalls beschimpft und das Fahrrad umgestoßen. Nach dem Angriff stieg das Paar in den Golf, „fuhr rückwärts über das Rad und dann davon“, sagt die Tochter. „Das ist einfach eine bodenlose Frechheit.“ Eine Zeugin wählte den Notruf.

Stefanie W., die in Bad Münder lebt, erfuhr nur durch Zufall von der Attacke: „Ich habe gegen 21 Uhr einfach so bei meiner Mutter angerufen.“ Da sei die 78-Jährige gerade erst nach Hause gekommen und habe noch völlig unter Schock gestanden. Zwar hatte sich der Rettungsdienst vor Ort um die Seniorin gekümmert, doch Gudrun W. lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab. „Stattdessen ist sie am Freitagvormittag selbst unter Schmerzen zum Hausarzt gegangen“, sagt die Tochter.

Seniorin merkt sich das Kennzeichen

Die Polizei bestätigt den Vorfall auf HAZ-Anfrage. Die Beamten seien wegen „Streitigkeiten hinsichtlich der Parksituation“ gerufen worden, sagt Sprecher Martin Richter. Glücklicherweise habe die 78-Jährige sich das Kennzeichen des Golf gemerkt. Es handelte sich um einen Leihwagen. Erst über Umwege habe die Polizei so einen etwa 30-Jährigen aus Hannover identifizieren können. Da der mutmaßliche Täter bisher aber noch nicht vernommen wurde, konnte Richter am Freitagnachmittag nicht sagen, ob es sich bei ihm wirklich um den ausgerasteten Autofahrer handelt.

Der Vorfall passt zur jüngst vorgestellten Studie „Verkehrsklima 2020“ der Unfallforscher des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (UDV). Demnach ist die Aggressivität im Straßenverkehr trotz Kampagnen und Ermahnungen im Vergleich zur vorherigen Analyse 2016 leicht angestiegen. In der UDV-Befragung von rund 2000 Menschen habe sich kein Wert verbessert. Die Polizei Hannover berichtete schon im März, viele Verkehrsteilnehmer reagierten beim Hinweisen auf Vergehen zunehmend aggressiv. Es fehle die Einsicht, einen Fehler gemacht zu haben.

Fahrrad absichtlich überrollt?

Im Bezug auf die Südstadt ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Angreifer. Ob auch die Frau in den Fokus der Beamten rückt, ist laut Polizeisprecher Richter derzeit offen. Ebenso unklar ist, ob möglicherweise noch Sachbeschädigung wegen des überrollten Fahrrads dazukommt. Während Gudrun W.s Tochter von Absicht spricht, könnte es sich nach Polizeiangaben auch um ein Versehen gehandelt haben. Richter: „Das werden wir jetzt prüfen.“

Von Peer Hellerling