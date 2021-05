Südstadt/List

Auf dem Kaminsims stehen alte Jagdpokale aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Eitel Suffenplans Vater hat sie einst bekommen. „Seine Brüder und er waren leidenschaftliche Jäger“, sagt er. Der 93-Jährige wuchs in der Südstadt auf, in der Wiesenstraße. „Im Jagdzimmer hingen bei uns Bärenbüchsen und Gänseflinten – das meiste ist später im Krieg verbrannt“, sagt er.

In stolzer Pose: Ein altes Foto zeigt den Vater von Eitel Suffenplan, der passionierter Jäger war. Quelle: Katrin Kutter

Der alte Herr stammt aus einer Dynastie hannoverscher Jäger und Förster. Sein Vater Ernst Suffenplan (1882-1974) wurde im Kirchröder Turm geboren, im damaligen Forsthaus. Dessen Vater, der auch Ernst hieß, war dort Stadtförster. Er war seinerseits 1848 im Neuen Haus zur Welt gekommen. Dieses barg ursprünglich ein Hospital, doch 1728 war dort eine Försterwohnung nebst Gaststätte eingerichtet worden.

Die Ära endete 1904

In der Familiengeschichte der Suffenplans wimmelt es von Waidmännern. Ihr Arbeitsplatz war über Generationen hinweg die Eilenriede, die in diesem Jahr ihr 650-jähriges Jubiläum als Stadtwald feiert. „Sie waren eine richtige Dynastie von Förstern“, sagt Eitel Suffenplan, der mit seiner Frau Ursula heute in der Seelhorst wohnt. „Mein Großvater kam 1904 bei einem Fahrradunfall ums Leben“, sagt er. Damit endete eine Ära der Eilenriede-Erbförster aus seiner Verwandtschaft. Im Jahr zuvor hatte man den Kirchröder Turm schon als Försterei aufgegeben und an den Tiergarten verlegt.

In Jägermontur: Eitel Suffenplan als kleiner Junge mit Pfeife und Büchse. Quelle: Katrin Kutter

Der Urururgroßvater von Eitel Suffenplan stammte aus einer Familie von Hugenotten, von Glaubensflüchtlingen aus Frankreich: Der Gärtnersohn Christian Anthon Suffenplan (1748 bis 1815) war der erste Forstmann in der Verwandtschaft: Der „Holzwärter Sauveplan“ war als „Forstaufseher auf dem Listerthurm“ tätig. Er kontrollierte, dass nur berechtigte Bürger sich Holz aus dem Wald holten. Holzwärter erhielten häufig neben ihrer Wohnung, Brennholz und Gartenland nur geringen Lohn – dafür durften sie aber oft Wirtschaften mit Ausschank einrichten.

Er stammt aus einer Försterfamilie: Eitel Suffenplan daheim in seinem Haus in der Seelhorst. Quelle: Katrin Kutter

Johann Heinrich Casper Suffenplan (1784 bis 1839) folgte seinem Vater als „Forstaufseher auf dem Lister Thurm“, und auch dessen Sohn Johann Carl Christian (1817 bis 1874) wurde Stadtförster. Die Überlieferung will es, dass er am Wolfsgraben einmal einen tollwütigen Hund mit dem Hirschfänger zur Strecke gebracht haben soll.

Viele Geschichten von der Jagd

Der 93-jährige Eitel Suffenplan kann viele Jägergeschichten erzählen. Wie die von dem Waidmann, dem Kameraden eine tote Katze anstelle des erlegten Hasen in den Rucksack stopften. Oder die von dem giftigen Kater in der Gastwirtschaft Noltemeyer in Buchholz, der es einst sogar mit dem Jagdhund seines Vaters aufnahm. „Mit solchen Erzählungen sind wir groß geworden“, sagt er lächelnd.

Glänzend: Eitel Suffenplan verwahrt Jagd- und Forstpokale seines Vaters. Quelle: Katrin Kutter

Er selbst kletterte als Kind in der Eilenriede auf Bäume, später ging er mit dem Hund dort regelmäßig spazieren. „Wir sind der Eilenriede sehr verbunden“, sagt auch seine Frau Ursula. Eitel Suffenplan selbst wurde nicht Förster. Nach dem Krieg, den er in Frankreich überlebte, riet sein Vater ihm ab, die Familientradition fortzusetzen. Dieser war selbst schon Versicherungsinspektor geworden. „Nach 1945 kamen viele Förster aus dem Osten nach Niedersachsen, die Berufsaussichten waren schlecht“, sagt der 93-Jährige, der eine Firma für Bürozubehör führte.

Auf dem Kaminsins der Suffenplans stehen alte Forst- und Jagdpokale. Quelle: Katrin Kutter

Geblieben ist ihm bis heute die Begeisterung für die Natur – und die Erinnerung daran, dass seine Familie in der Eilenriede über Generationen zu Hause war.

Von Simon Benne