Die Polizei Hannover ermittelt wegen Sachbeschädigungen gegen unbekannte Täter, die zwei Denkmäler an der Eilenriede beschmiert haben. Ziel waren das Königinnendenkmal und das Walderseedenkmal am westlichen Rand des Stadtwaldes an der Hohenzollernstraße. Besprüht wurden sie in der Nacht zu Dienstag. Offensichtlich handelt es sich um politische Botschaften zum internationalen Weltfrauentag am Dienstag, die die Unbekannten auf den Skulpturen hinterlassen haben.

Das Walderseedenkmal wurde im unteren Bereich mit lila Farbe angesprüht. Außerdem haben die Verursacher das Symbol für Transfeminismus und die – allerdings falsch geschriebene – Parole „Kampf dem Patriachat“ auf dem Sockel hinterlassen. Das etwa 200 Meter südlich gelegene Königinnendenkmal ist derzeit eingedeckt. Doch auf der Verschalung ist in lila Farbe „Überall & jeden Tag, Kampf dem Patriachat“ gesprüht – auch hier sollte es wohl „Patriarchat“ heißen.

Wegen der kurzen Distanz und der Ähnlichkeit der Symbole, Parolen und Schrift ist davon auszugehen, dass es sich um die selben Verursacher handelt. Ob weitere Denkmäler zum Ziel der Sprayer wurden, ist unklar.

An beiden Denkmäler wurden zudem Botschaften befestigt. Auf Steckbriefen gehen die Urheber auf die Geschichte der Statuen ein – und fordern die Umbenennung. Dass es gerade das Königinnendenkmal getroffen hat – eines der wenigen Monumente in der Stadt, auf dem Frauen zu sehen sind – begründen die Verursacher so: „Bei dem Königinnendenkmal geht es aber nicht um einmal um die Frauen selbst, sondern nur darum, dass sie aus politische Strategie verheiratet wurden und damit für eine politische Botschaft herhalten konnten.“

Und weiter: „Dies ist kein Denkmal für Frauen, sondern ein Denkmal für eine perfide Praxis des Patriacharts im Mittelalter.“ Das Monument zeigt die Prinzessinnen Luise von Preußen und Friederike von Hannover. Beide wurden bei einer Doppelhochzeit zwecks diplomatischer Beziehungen vermählt. Luise wurde 1793 Königin von Preußen, Friederike 1837 Königin von Hannover.

Der Flyer am Walderseedenkmal zeigt General Feldmarschall Graf von Waldersee (1832 – 1904). Der militärische Befehlshaber war unter anderem mit der Niederschlagung des Boxeraufstands in China beauftragt. Seine hannoversche Ehrenbürgerschaft und Taten kritisieren die Verursacher. „Er unternahm blutige Strafexpeditionen. Für die chinesische Zivilbevölkerung bedeuteten diese Expeditionen eine extreme Barbarei in Form von Exekutionen (...).“ Waldersee verkörpere die patriarchalen, kolonialen und imperialistischen Strukturen in Deutschland.

Die Urheber fordern, dass mehr Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-binäre, Trans und Agender (kurz „Flinta“) im öffentlichen Raum gezeigt werden, „die etwas bewegt haben“. Gleichzeitig kritisieren sie Zurschaustellung von „patriarchalischer Gewalt“, die mit beiden Denkmälern symbolisiert werde.

Es ist nicht das erste Mal, das Kritik an an Denkmälern in Hannover aufkommt. Im August 2021 hatten mehrere Verbände den Abriss oder Umbau des Carl-Peters-Denkmals in der Südstadt gefordert. Es erinnert an den gleichnamigen Kolonialherren und seine rassistischen Gräueltaten.

