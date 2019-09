Hannover

Eine 22-jährige Frau ist in der Nacht zu Freitag sturzbetrunken auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. An der Ecke von Berliner Allee und Lavesstraße konnte sie zudem einen Unfall mit dem Elektrogefährt gerade noch so verhindern. Durch die Gesamtsituation war die junge Frau dabei einer Streife der Polizei Hannover aufgefallen. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von nur knapp unter drei Promille.

Begleiter verhindert Schlimmeres

Nach Angaben von Behördensprecher Philipp Hasse hatten die Beamten die 22-Jährige gegen 3 Uhr bemerkt. „Sie startete gerade den E-Scooter einer Leihfirma“, sagt er. Unmittelbar danach sei die junge Frau mit bis zu 20 Stundenkilometern in Richtung Berliner Allee gefahren, „konnte aber gerade noch an der Bordsteinkante abspringen“. Ihr 28-jähriger Begleiter, der zu Fuß neben ihr stand, konnte die Betrunkene auffangen und dadurch Schlimmeres verhindern.

Die Polizisten ließen die Betrunkene noch vor Ort einen Atemalkoholtest durchführen, dieser ergab einen Wert von 2,9 Promille. „Die junge Frau musste anschließend mit zur Wache“, sagt Hasse. Dort wurde eine Blutprobe entnommen, die 22-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

In nur drei Monaten schon 15 Unfälle

Erst am Donnerstag hatte die Polizei Hannover ihre Bilanz der ersten drei Monate veröffentlicht, seitdem E-Scooter in Deutschland zugelassen sind. Demnach gab es seitdem 114 Verstöße, die Mehrzahl davon wegen fehlenden Versicherungsschutzes und Fahrens zu zweit. 38 Nutzer waren betrunken. Hinzu kamen 15 Unfälle, von denen 13 durch die Rollerfahrer selbst verursacht worden waren.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling