Annett Isabell Marx ist gelernte Dipl.-Sozialpädagogin und ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Unter anderem arbeitete die 49-Jährige, die heute in Springe lebt, in einer Naturheilklinik im Schwarzwald und an anderen Kliniken. Seit 2003 gibt sie regelmäßig Fastenkurse, unter anderem in Kirchengemeinden. Quelle: Navid Bookani