Hannover

Bislang unbekannte Täter haben am Sonnabend gegen Mitternacht auf der Hoppenstedtwiese in Hannovers Südstadt mehrere Flaschen auf einen Polizeiwagen geworfen. Die Einsatzkräfte waren von Anwohner wegen nächtlicher Lärmbelästigungen gerufen worden. Auf der Wiese in der Eilenriede hatten sich zuvor rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene aufgehalten und gefeiert.

„Die Streifenwagenbesatzung blieb bei dem Angriff unverletzt“, berichtet Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Der Wagen sei jedoch beschädigt worden. Die Hoppenstedtwiese wurde wegen des Zwischenfalls gegen 1 Uhr von Einsatzkräften der Polizeidirektion Hannover geräumt. Ein Großteil der Nachtschwärmer habe das Areal freiwillig verlassen, sagt die Polizeisprecherin.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruches gegen die derzeit noch unbekannten Flaschenwerfer.

Von Ingo Rodriguez