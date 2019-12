Hannover

Es schneit in der Tui-Arena, Nebel zieht durch die Halle, Feuerwerkskörper explodieren – die Macher der neuen Show von Holiday on Ice ziehen bei ihrem Gastspiel in Hannover viele Register. „ Supernova“ heißt die neue Produktion, die noch bis Sonntag in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu sehen ist. Sie erzählt die Geschichte eines Liebespaares (Ivan und Alexandra Bich), das durch einen heftigen Schneesturm ins Weltall geschleudert wird, auf mehreren Planeten seltsame Wesen trifft und am Ende durch eine galaktische Explosion, einer Supernova eben, wieder auf seinen Heimatplaneten zurückkatapultiert wird.

Aber um die Story geht es bei Holiday on Ice nur am Rande. „ Supernova“-Erfinder Robert Cousins, der als Eiskunstläufer bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid Gold gewann, geht es um Bilder, die im Kopf der Zuschauer haften bleiben. Zur Musik von Bands wie Radiohead, Woodkid oder K.D. Lang lässt er das Ensemble als Roboterarmee auf die aus 40.000 Litern Wasser bestehende Eisfläche, lässt sie zu Sternbildern wie den Löwen oder den Großen Bären werden und auf einer riesigen 3D-LED-Leinwand im Hintergrund Weltraumwelten entstehen.

Star des Abends sind neben den beiden Hauptdarstellern, Peter und Mariyah Gerber, die im zweiten Teil einen atemberaubenden Soloauftritt bekommen. Auch Wesley Campbell reißt die Zuschauer mit, auch wenn er bei seinem ersten Sololauf gleich zweimal stürzt. Das Publikum spendet aufmunternden Applaus, den nächsten Sprung steht Campbell wieder sicher.

Doch es sind nicht nur die Eiskunstläufer, die bei der Show herausragen. Zwei Turner sind bei „ Supernova“ fester Bestandteil der Show. Taisia Bondarenko und Tim Yang zeigen ihr Können an einer Stange und an einem Würfel, der an der Decke der Arena hängt. Überhaupt wird viel geflogen in der neuen Holiday-on-Ice-Show, wie es sich für eine echte Weltraum-Story eben gehört.

Noch bis Sonntag sind die Kufenstars in der Arena zu Gast. Für Sonnabend wird Sarah Lombardi in Hannover erwartet. Die Schauspielerin hatte im vergangenen Jahr die Fernsehshow „Dancing on Ice“ gewonnen und ist in diesem Jahr Teil der „ Supernova“-Show. Besonders war der Premierenabend bereits für die zwölf Jahre alte Marie Jeske aus Salzgitter. Sie durfte zu Beginn der zweiten Hälfte einen Soloauftritt auf das Eis legen, weil sie sich zuvor in einem Wettbewerb dafür qualifiziert hatte.

Von Tobias Morchner