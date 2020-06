Hannover

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Groß-Buchholz sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen musste im Krankenhaus mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt werden. Der Brand war in einer Wohnung im achten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Der Grund dafür ist noch unklar.

Der Rauchmelder in der Wohnung war gegen 15.25 Uhr angesprungen. Nachbarn waren auf das Warnsignal aufmerksam geworden. Sie verständigten die Feuerwehr. Als die ersten Helfer vor Ort eintrafen, schlug ihnen dichter Rauch entgegen. Die Einsatzkräfte erhöhten die Alarmstufe und gingen gegen die Flammen vor. Innerhalb kurzer Zeit war der Brand gelöscht. „Die Wohnung ist aber aufgrund der starken Verrauchung nicht bewohnbar“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Dir Brandbekämpfer schätzen den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Der Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seinen Räumlichkeiten auf. In der Wohnung darüber trugen ein 56-Jähriger und eine weitere Person Rauchvergiftungen davon. Der 56-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei wird nun die Brandursache untersuchen.

Von Tobias Morchner