Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in den Stadtteil Bemerode ausgerückt. Im sechsten Stock eines Gebäudes im Bindingweg war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Ein-Zimmer-Appartement.

Der 44 Jahre alte Mieter der Wohnung war gegen 18 Uhr in seinem Zuhause aufgewacht, weil er das Feuer bemerkt hatte. Er rettete sich ins Freie und alarmierte per Notruf die Feuerwehr. Verletzungen trug er nicht davon. Die Feuerwehr ließ das Gebäude räumen. Die Einsatzkräfte betreuten rund 20 Betroffene vor dem Mehrfamilienhaus. Das Feuer hatten sie schnell gelöscht. Über die Höhe des Schadens können die Brandbekämpfer noch keine Angaben machen.

Von Tobias Morchner