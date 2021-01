Die Kehrmaschine der Feuerwehr Hannover musste am Montagvormittag erneut zu einem Einsatz in der List. Ein Unbekannter hatte auf der Hunaeusstraße und Karl-Kraut-Straße eine Ölspur hinter sich gelassen. Besonders kurios: Erst am Freitag waren fast zehn Straßen im selben Stadtteil betroffen.