Hannover

In einem ehemaligen Getreidesilo auf dem Gelände des Lindener Hafens in Hannover ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Grund dafür ist bislang unklar. Zeugen hatten gesehen, dass Rauch aus dem Gebäude an der Straße Am Lindener Hafen aufstieg, und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr wird das betroffene Gebäude auf dem Areal derzeit entkernt.

Die Brandbekämpfer gingen von einer Drehleiter aus in etwa 25 Metern Höhe gegen den Brand vor. Sie spritzten erst Wasser und anschließend Schaum in den Getreidespeicher. Gegen 9 Uhr war der Einsatz beendet. Die Höhe des Schadens kann nicht beziffert werden.

Von Tobias Morchner