Auf der Tiefgaragenebene von Galeria Karstadt Kaufhof gegenüber dem Hauptbahnhof Hannover ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Schwelbrand ausgebrochen. Der dichte Rauch löste die Brandmeldeanlage aus, die Feuerwehr rückte am Nachmittag mit zwei Löschzügen an.