Hannover

Die Feuerwehr hat am Sonntag ein Feuer in einem Wohnhaus an der Berckhusenstraße im hannoverschen Stadtteil Kleefeld gelöscht. „Im Erdgeschoss eines Hauses kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand“, teilte Einsatzleiter Tobias Slabon mit. Die Einsatzkräfte seien um 16.14 Uhr alarmiert worden. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Schadenshöhe ist noch unklar

Die Mieter, ein Mann (74) und eine Frau (53), blieben unverletzt. Sie hatten rechtzeitig die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 27 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Während des Einsatzes kam es auf der Berckhusenstraße stadteinwärts zu Verkehrsbehinderungen zwischen dem Schaperlatz und der Lathusenstraße.

Von Thomas Nagel