In der Kleingartenkolonie Weidengrund in Hannover-Seelhorst ist am frühen Donnerstagabend ein Laubenbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte gegen 17.40 Uhr mit einem Löschzug der Wache 3 und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Wülfel am Lenzbergweg an. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Der Brand konnte seitens der Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Laut Feuerwehrsprecher Michael Hintz stand eine etwa 30 Quadratmeter große Laube in Flammen. „Das Übergreifen des Brandes auf ein Nachbargebäude konnte verhindert werden“, sagt er. Gegen 18.10 Uhr war das Feuer gelöscht, es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

