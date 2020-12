Hasnnover

Eine 92-jährige Frau hat am Dienstagabend bei einem Küchenbrand in der Südstadt leichte Verletzungen erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilt, war gegen 21.25 Uhr in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Bünte-Straße aus bislang ungeklärte Ursache ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Seniorin wurde zwar schon vor der Ankunft der Rettungskräfte von Bewohnern des fünfstöckigen Gebäudes ins Freie gebracht. Sie hatte aber Brandrauch eingeatmet und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Laut Einsatzleiter Tobias Slabon hatten aufmerksame Nachbarn zuvor im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Rauch bemerkt und deshalb umgehend die Feuerwehr alarmiert. Den Einsatzkräften sei es bereits drei Minuten nach ihrer Ankunft an der Brandstelle gelungen, die Flammen zu löschen. Bereits gegen 22.10 Uhr – nicht einmal eine Stunde nach der Alarmierung – sei der Einsatz beendet gewesen. Zuvor hatten Feuerwehrleute die Wohnung mit einem Drucklüfter vom Brandrauch befreit und die Einsatzstelle vorsorglich noch einmal mit einer Wärmebildkamera überprüft. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen zum Brand in der Südstadt ausgerückt.

Anzeige

Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens konnte Feuerwehr nicht machen. Die Seniorin könne jedoch nach ihrer Behandlung im Krankenhaus wieder in ihre inzwischen komplett gelüftete Wohnung zurückkehren, berichtete Einsatzleiter Slabon.

Lesen Sie auch Polizeiticker Hannover – HAZ – Hannoversche Allgemeine

Von Ingo Rodriguez