Hannover

Eine Frau hat sich am Freitagmorgen Verletzungen bei einem Wohnungsbrand in Hannover-Vahrenheide zugezogen. Nach Feuerwehrangaben brannte es auf einem Balkon, die Flammen griffen auf das Innere der Erdgoschosswohnung über. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Anwohner hatten das Feuer im Mehrfamilienhaus im Sahlkamp gegen 7.50 Uhr gemeldet, die Rauchsäule war laut Feuerwehr bereits auf der Anfahrt zu sehen. Innerhalb kürzester Zeit brachte der Brand auf dem Balkon die Glasscheibe der Tür zum Platzen, das Feuer griff auf das Zimmer über. Sprecher Clemens Hoppe: „Die Mieterin hatte sich schon vor unserem Eintreffen in Sicherheit gebracht.“

Brandursache unklar

Ein Angriffstrupp drang in die Wohnung ein und konnte den Brand löschen. Die leichtverletzte Frau kam ins Krankenhaus. Die Brandursache und die Schadenshöhe aber noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Peer Hellerling