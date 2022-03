Hannover

Was tun, wenn Einsatzkräfte wegen Einsturzgefahr Gebäude nicht betreten können? Vor diesem Problem standen Feuerwehr und Polizei erst im Februar bei einem Großbrand in der Essener Innenstadt. Die Lösung: Ein Roboter mit Kamera wurde in den Wohnkomplex geschickt, um den Brandort zu untersuchen.

Das Beispiel zeigt, wie sehr die Feuerwehren in Deutschland auf neue Technik, Digitalisierung und Innovationen setzen. Genau darum soll es bei der kommenden Messe „Interschutz“ auf dem hannoverschen Messegelände zwischen dem 20. und 25. Juni gehen. Eigentlich findet die „Weltleitmesse“ im Fünfjahresturnus statt. Wegen der Pandemie ist die letzte „Interschutz“ mittlerweile schon sieben Jahre her – abgesehen von einer Miniausgabe im vergangenen Jahr.

„Die Bedeutung der Feuerwehr wird zunehmen“

Der Wunsch nach Vernetzung zwischen Feuerwehrleuten untereinander aber auch mit Herstellern an den Messeständen ist nach der langen Pause groß. Das wurde bei einer digitalen Pressekonferenz der Veranstalter am Freitag deutlich. Denn seit der letzten „Interschutz“ ist viel passiert: Zunehmende Naturkatastrophen, wie das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal in Rheinland-Pfalz, die Herausforderungen durch die Pandemie und ganz aktuell die Fluchtbewegung aus der Ukraine. „Die Bedeutung der Feuerwehr wird zunehmen“, sagte etwa Bernd Scherer, Geschäftsführer der VDMA Feuerwehrtechnik.

Die letzte „Interschutz“: So sah die Feuerwehrmesse im Jahr 2015 von oben aus. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

So beinhaltet das Motto auch die Themenschwerpunkte in diesem Jahr: „Teams, Taktik, Technik – Schutz und Rettung vernetzt“. Ganz konkret soll das Thema Digitalisierung eine große Rolle spielen. Zum Beispiel durch die Verbindung zwischen Gerät, Wissenschaft und Einsatzkräften, wie bei dem D2-Roboter in einsturzgefährdeten Gebäuden. Aber auch praktische Lösungen für den Alltag der Feuerwehren werden auf dem Messegelände präsentiert – etwa das Löschen von brennenden E-Motoren, Gebäudebrände, Unfälle oder die digitale Simulation eines Hochwassers.

Hier gibt es Tickets für die „Interschutz“

Die Feuerwehrmesse wird bis in die Innenstadt zu erleben sein. Am Dienstag, 21. Juni, eröffnet der 29. Deutsche Feuerwehrtag auf dem Trammplatz am Neuen Rathaus. Als Gast wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Zwischen Montag und Sonnabend werden außerdem zahlreiche Musikzüge der Feuerwehr durch die Innenstadt und über das Messegelände ziehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die derzeitige Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in Messehallen soll keine Auswirkungen auf die „Interschutz“ haben. Tickets sind online auf www.interschutz.de verfügbar. Ein Tagesticket kostet 24 Euro (ermäßigt 19 Euro), ein Dauerticket kostet 54 Euro.

Von Manuel Behrens