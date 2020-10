Südstadt

In der Südstadt kann in Zukunft auch draußen trainiert werden: Auf der Wiese zwischen Elsa-Brändström-Schule und Spielpark Tiefenriede in Hannovers Südstadt entsteht derzeit ein Fitnessparcours mit Ganzkörper-, Gleichgewichts- und Schultertrainer mit unterschiedlichen Höhen sowie einem Armfahrrad. Insgesamt 165.000 Euro soll das Projekt kosten, wie die Stadt mitteilt.

Die Outdoor-Fitnessgeräte ermöglichen gelenk- und muskelschonende Bewegungen. Sie werden rund um einen Platz zum Verweilen errichtet. Zusätzlich wird eine sogenannte Calisthenics-Anlage für ein intensives Eigengewichtstraining aufgestellt – mit Reckstangen, doppelter Hangelleiter in unterschiedlichen Höhen, Sprossenwand sowie verschiedenen Barren und einer Schrägbank.

Wünsche der Bürger werden berücksichtigt

„Der Fitnessparcours bietet auf zwei Flächen Sport-, Freizeit- und Bewegungsmöglichkeiten unter freiem Himmel, auch für mobilitätseingeschränkte Menschen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Grundlage für die Planung und Realisierung des Parcours sind die Ergebnisse einer Beteiligungsveranstaltung im September 2019 mit interessierten Jugendlichen und Erwachsenen. Schon damals hatte die Stadt Generationenfitnessgeräte und eine Calisthenics-Anlage geplant.

Teppichvlies für Übungen

Die Stadt setzt zudem den Wunsch der Bürger nach einer freien Fläche für Bodenübungen um. Dieser Übungsbereich sowie die Flächen unter den Calisthenics-Geräten sollen mit einem Teppichvlies versehen werden. Die Anlage soll noch in diesem Herbst eröffnet werden.

Von Laura Ebeling