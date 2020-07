Hannover

Monika Plehn wähnte sich mit ihrem Schreiben auf der sicheren Seite. Die 64-jährige Kundin eines Fitnessstudios in Hannover kündigte ihren Vertrag, außerordentlich, also ohne Rücksicht auf vereinbarte Fristen. Anlass war die Corona-Pandemie. Zwei Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuchs führte sie an, zusätzlich legte sie ein Attest ihres Hausarztes bei.

Darin notierte die Praxis: „Aufgrund ihrer Vorerkrankungen gehört die Patientin im Rahmen der Coronavirus-Pandemie zu einer Risikogruppe.“ Ein starkes Argument, dachte Monika Plehn, denn wer aus gesundheitlichen Gründen und Sorge vor einer Infektion nicht trainieren kann, sollte aus einem Studiovertrag ohne Probleme aussteigen können. Es geht um einen Beitrag von mehr als 1000 Euro im Jahr.

Studio fordert „genaue Diagnose“

Im Unternehmen will man den fristlosen Abschied der Kundin nicht hinnehmen – und forderte Monika Plehn auf, weitere Belege vorzulegen. „Nicht jede Erkrankung berechtigt zur außerordentlichen Kündigung“, antwortete die Geschäftsführung der 64-Jährigen. Von einem neuen Attest erwartet das Studio nun eine „genaue Diagnose“. Ärzte sollen Art und Umfang der Vorerkrankung erläutern, berichten, wann sie erstmals auftrat und warum aus medizinischer Sicht auch leichter Sport nicht möglich sei.

Bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen laufen seit der Corona-Pandemie etliche Anfragen zu Verträgen mit Fitnessstudios auf. Dort sieht man die Angelegenheit grundsätzlich so: „Verbraucher können ihren Vertrag außerordentlich kündigen, wenn sie dauerhaft sportunfähig sind. Dies muss sich aus dem Attest ergeben“, sagt Tiana Preuschoff, Referentin für Verbraucherrecht.

Nicht erforderlich sei hingegen, dass Kunden im Attest eine exakte Diagnose nennen, ergänzt Preuschoff und verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2012 (Az.: XII ZR 42/10). Die Richter erwähnten jedoch auch, dass eine Krankheit, also der Kündigungsgrund eines Vertrags, in einem Prozess schon genannt werden müsste.

Wer ist sportunfähig auf Dauer?

Für den Geschäftsführer des besagten Fitnessstudios ist die maßgebliche Frage, welche Erkrankung einen Kunden überhaupt dauerhaft unfähig macht, seinen Vertrag zu erfüllen: „Die meisten Krankheiten sind ja irgendwann wieder vorbei.“ Kündigungen allein mit dem Hinweis, man gehöre in Pandemiezeiten zu einer Risikogruppe, genügen ihm nicht für eine Kündigung. „Das kann ich nicht akzeptieren. So ein Attest kriegt jeder, der über 60 Jahre ist.“

Er berichtet von Kunden, die aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus regelrecht Panik hätten, im Studio zu trainieren. Aber eine dauerhafte Unfähigkeit zum Sport erkennt er darin nicht, spätestens mit einem Impfstoff gebe es eine Lösung. Das Fitnessstudio bietet an, Verträge für eine gewisse Zeit ruhen zu lassen.

Monika Plehn lehnt es weiterhin ab, private Details über ihre Krankheit offenzulegen. Sie hat die Einzugsermächtigung für ihr Konto gekündigt.

Von Gunnar Menkens