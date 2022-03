Hannover/Kiew

Ilona Dvsiannik sitzt im Clubhaus des VfR Döhren. „Im Kopf bin ich noch in Kiew, in der Ukraine“, sagt sie. Bei ihren zwei ältesten Söhnen, Kyrill und Nikita. Und bei ihrem Mann Sergey. Die zurückbleiben mussten, im Krieg. Mit ihr fliehen konnten nur der 13-jährige Sohn Arseniy, Kyrills Freundin Liliia Karova und die winzige Hündin Elli. Seit ihrer Ankunft am späten Mittwochabend leben sie in einer Wohnung im Obergeschoss des Clubhauses.

Stefan Dörner ist der Vorsitzende des Rugbyvereins VfR Döhren. Familie Dvsiannik kennt er schon seit Jahrzehnten. Von 1986 bis Anfang der 1990er spielte Vater Sergey gemeinsam mit Dörner für den VfR in der Rugby-Bundesliga. „Seitdem haben wir immer den Kontakt gehalten“, sagt Dörner. 2020 trat Sohn Kyrill, mittlerweile 26, in die Fußstapfen des Vaters, spielte ebenfalls hier Bundesliga und absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr beim VfR.

Im vergangenen Jahr ging Kyrill zurück in die Heimat, um den Wehrdienst abzuleisten. Er hoffte, diesen verkürzen zu können und mit seiner Freundin nach Hannover zurückzukehren. Der Flug war schon gebucht, für den 25. Februar. Der Krieg kam einen Tag früher.

Kein Abschied von Mann und Vater

Ilona Dvsiannik sitzt am Tisch im Clubhaus und erzählt von der Flucht. Auf russisch, ein ukrainischstämmiger VfR-Spieler übersetzt. Auch ohne ihre Worte zu verstehen, bemerkt man ihre Eloquenz, ihre Bestimmtheit, mit der sie detail- und gestenreich antwortet. In Kiew hat sie als Kardiologin gearbeitet und Vorlesungen gehalten.

„Die ersten Bomben haben uns geweckt, etwa um 5 Uhr“, sagt sie über den Donnerstag, an dem russische Angriff begann. Er kommt für sie überraschend. „Bis zuletzt habe ich nicht geglaubt, dass Putin wirklich so verrückt ist.“ Gemeinsam sei die Familie in den Keller geeilt, um Schutz zu suchen. Alle außer Vater Sergey, denn der befand sich zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus, weil er am Herzen operiert werden sollte. „Er hat angerufen und gesagt, dass wir sofort aus der Stadt verschwinden sollen.“ Sie brechen auf, ohne sich von ihm verabschieden zu können.

„Kommt sofort her!“

Das Ziel ist sofort klar: Döhren. „Um 6.24 Uhr habe ich vom Kriegsbeginn erfahren und Kyrill direkt bei Whatsapp geschrieben: Kommt sofort her!“ sagt Dörner. Zu fünft setzen sie sich ins Auto, die Mutter, die drei Söhne und die Freundin des einen. Ankommen werden sie nur zu dritt – und fast eine Woche später.

Zwei Tage warten: Durch den hohen Andrang kam die Familie kurz vor der slowakisch-ukrainischen Grenze kaum voran. Quelle: privat

Als sie gegen 7 Uhr losgefahren seien, habe in den Straßen schon Chaos geherrscht. Sie hätten Menschen in Panik und Rauch gesehen, Explosionen gehört. Sie entscheiden, zur slowakischen Grenze zu fahren, weil sie hören, dass an der polnischen fast kein Durchkommen sei. Aber auch dort werden sie zwei Tage im Stau stehen.

Ihre Söhne dürfen nicht fliehen

Das ganze Gespräch über wirkt Ilona Dvsiannik gefasst, spricht mit fester Stimme. Nur als sie erzählt, wie ihnen auf der Autobahn die ersten russischen Panzer begegnet seien, bricht es aus ihr heraus, kommen ihr die Tränen. „Da habe ich realisiert, dass wirklich Krieg ist.“ Dörner legt seine Hand auf ihre.

Auf halber Strecke hören sie im Radio von der Generalmobilmachung. Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht mehr verlassen. Kyrill und der gerade 18-jährige Nikita dürfen nicht fliehen. An der Grenze müssen sie sich voneinander verabschieden.

„Sie schlagen sich irgendwie durch“

Wo ihre Söhne jetzt sind, weiß Dvsiannik nicht genau. Zurück nach Kiew führen keine Züge mehr, die meisten Straßen seien kaputt, sagt sie. „Sie schlagen sich irgendwie durch.“ Alle ein bis zwei Tage würden sie sich über Whatsapp melden. Zuletzt hätten sie in einem Bahnhof übernachtet, mit Hunderten anderen, irgendwo im Westen des Landes.

Auch zu ihrem Mann hat sie nur selten Kontakt. Er habe sich aus dem Krankenhaus entlassen und sei wieder zu Hause. Die meiste Zeit verbringe er im Luftschutzkeller des Hauses. Er sei gesundheitlich zu angeschlagen, um zu kämpfen. Im Keller gebe es keinen Empfang, telefonieren sei deshalb nur möglich, wenn er kurz ins Freie gehe. „Im Freien ist es aber zu gefährlich“, sagt Ilona Dvsiannik.

„Das Leben in zwei Teile geteilt“

Wie geht es jetzt weiter? Eigentlich würde man an dieser Stelle die Frage stellen, was Ilona Dvsiannik sich wünscht, worauf sie hofft. Man tut es nicht, weil die Antwort gleichzeitig lächerlich offensichtlich und schmerzhaft unrealistisch erscheint.

Arseniy soll so schnell wie möglich in die Schule gehen, sein erstes Training beim VfR hat er schon absolviert. Die beiden Frauen wollen einen Sprachkurs machen und arbeiten. Sie sind dankbar für die Hilfe hier, froh, in Sicherheit zu sein. Aber ankommen können sie nicht, solange geliebte Menschen im Krieg sind.

„Der Krieg hat das Leben in zwei Teile geteilt. Eins davor, eins danach“, sagt Ilona Dvsiannik. Wie das zweite Leben aussieht, weiß sie noch nicht.

Von Yannick von Eisenhart Rothe