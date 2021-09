Hannover

Hobbyfotografen und Fotokünstler können sich auf die Eröffnung eines neuen Geschäfts in Hannovers Innenstadt freuen: Die Hamburger Kette Calumet eröffnet ihre deutschlandweit achte Filiale am Friedrichswall nahe dem Aegidientorplatz. In den Räumen residierte zuvor der Küchenausstatter Poggenpohl. In den nächsten Tagen plant Calumet die Eröffnung. Die Verkaufsfläche beträgt rund 350 Quadratmeter.

„Wir bieten Foto- und Videoausrüstung für den Hobby- und Profibereich“ sagt Filialleiter Philipp Scholz im Gespräch mit der HAZ. Auch Utensilien für ein Fotostudio könne man bei Calumet erwerben. Laborarbeiten wie das Entwickeln von Filmen habe man nicht im Angebot. „Dennoch verkaufen wir Filmmaterial“, sagt Scholz.

Calumet-Mitarbeiter Uwe Papenfuß packt die Foto-Ausrüstungen aus. Quelle: Michael Thomas

Analoge Fotografie im Trend

Tatsächlich sind analoge Filme und Kameras wieder im Trend. „Das ist ein bisschen wie bei der Schallplatte, die auch wieder in Mode gekommen ist“, sagt Scholz. Beim analogen Fotografieren gebe es mehr Wertschätzung für das einzelne Motiv – und ein Überraschungsmoment, wenn die Fotos abgezogen sind. „Bei der digitalen Fotografie entstehen meist etliche Bilder von einem einzigen Motiv – und damit steigt die Beliebigkeit“, sagt Scholz.

Kurse für Hobbyfotografen

Calumet plant, in seinen Räumen auch Kurse für Hobbyfotografen anzubieten. Die Teilnehmer machen sich mit neu erworbenen Geräten vertraut und lernen, hochwertige Fotos zu machen. „Möglicherweise gehen wir dann auch raus und fotografieren die Stadt“, sagt Scholz. In Hannover gebe es noch viele schöne Fotomotive zu entdecken – nicht nur das Rathaus gleich gegenüber.

Von Andreas Schinkel