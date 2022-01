Hannover

Weil sie im Stil des venezianischen Barock erbaut ist, nennt man Hannovers katholische Hauptkirche auch die „schöne Italienerin“. Jetzt wird die Basilika St. Clemens in der Calenberger Neustadt zur Wirkungsstätte eines echten Italieners: Der 33-jährige Kirchenmusiker Francesco Bernasconi tritt als Regionalkantor die Nachfolge von Nico Miller an, der im vergangenen Sommer nach Fulda gezogen ist.

Der aus Triest stammende Bernasconi ist der einzige hauptamtliche Kirchenmusiker in der katholischen Kirchenregion, die von Springe bis Nienburg reicht und rund 141.000 Seelen zählt. Als eine Art Chefmusiker der katholischen Kirche wird er nicht nur in der Clemenskirche Konzertreihen organisieren und bei Gottesdiensten Orgel spielen. Er ist auch für die Ausbildung nebenberuflicher Kantoren und Organisten zuständig. Außerdem ist er Fachberater für Chöre und Musikgruppen in den verschiedenen Pfarreien.

Eine musikalische Familie

Bernasconi stammt aus einer musikalischen Familie. Sein Vater spielte Kontrabass am Staatstheater, die Mutter studierte Gesang und Klavier. Von klein auf durfte er bei Orchesterproben dabei sein. „Als Kind wollte ich immer Komponist werden“, sagt er selbst. Früh fand er zum Klavierspiel, schon als Jugendlicher spielte er Orgel in Gottesdiensten.

Er stamm aus einer musikalischen Familie: Francesco Bernasconi ist Hannovers neuer Regionalkantor. Quelle: Rüdiger Wala

Zunächst studierte Bernasconi Altphilologie und Sprachwissenschaft, arbeitete in einem Verlag als Lektor. Mit 26 Jahren entschloss er sich dann noch, Musik zu studieren – anfangs im heimischen Triest, dann wechselte er mit dem Erasmus-Studienprogramm nach Saarbrücken. Seit 2019 war er Dekanatskantor in Merzig im Saarland, wo er auch einen Chor leitete und das Vokalensemble Endekaton mit begründete. Nebenbei absolvierte er noch ein Dirigierstudium.

Die „schöne Italienerin“: Die Basilika ist im venezianischen Barockstil erbaut. Quelle: Ilona Hottmann

Privat spielt er Swing

Der 33-Jährige hegt eine kirchenmusikalische Vorliebe für norddeutsche und italienische Barockmusik. „Gerade italienische Orgelmusik ist hier kaum bekannt, sie kommt vom Gesang her, greift Elemente der Oper auf“, sagt er. Bei der Chormusik schätzt er ebenfalls italienischen Barock, er mag aber auch zeitgenössische Kompositionen. Privat spielt Bernasconi am Klavier aber auch gern Swing der Zwanzigerjahre. Mit seiner Frau Anna, die selbst Musikerin, Gesanglehrerin und Musikpädagogin ist, tritt er auch als Duo auf.

Am 6. Februar um 10 Uhr wird Bernasconi mit einem Gottesdienst in der Basilika in sein Amt eingeführt. Dafür ist eine Anmeldung unter (0511) 1640543 oder per E-Mail an propstei@kath-kirche-hannover.de erforderlich. Der Gottesdienst wird auch live über den Youtube-Kanal der katholischen Kirche in der Region Hannover gestreamt.

Von Simon Benne