Hannover

Auf ungewöhnliche Weise hat Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Dienstag ein neues Vorstandsmitglied der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) vorgestellt: Per Twitter-Nachricht verbreitete die Landesregierung, dass Prof. Frank Lammert künftig zur Führungsspitze des Universitätsklinikums gehören wird. Nach Informationen der HAZ soll Lammert als Vize-Präsident Chef der Krankenversorgung und damit Nachfolger von Andreas Tecklenburg werden und am 1. Februar 2021 beginnen. Tecklenburg musste nach der Behandlung des angeblichen Mafia-Mitglieds Igor K. aus Montenegro im Februar 2020 gehen, was viele Mitarbeiter sehr bedauerten.

Unterschrift in Thümlers Büro

Üblicherweise werden Personalien dieses Formats in gemeinsamen Pressekonferenzen bekannt gegeben. Weil sich Lammert jedoch zur Vertragsunterzeichnung in Hannover aufhielt, nutzten Thümler und MHH-Präsident Prof. Michael Manns die Gelegenheit, die Personalie mit einem gemeinsamen Foto bekannt zu machen. Thümler sagte nach der Unterschrift in seinem Büro: „Ich freue mich, dass wir eine Kapazität nach Niedersachsen holen konnten.“ Das Kabinett hatte Lammerts Ernennung bereits in der vergangenen Woche zugestimmt.

Anzeige

Der 55 Jahre alte Frank Lammert wurde in Neuss geboren. Im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg leitete er zuletzt die Klinik für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie, Diabetologie und Ernährungsmedizin. Zuvor war der Leberspezialist am Universitätsklinikum Bonn tätig und arbeitete als Oberarzt im Klinikum Aachen. Lammert ist seit 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

Lesen Sie auch Medizinische Hochschule Hannover: Entsetzen an MHH über Entlassung von Vize Andreas Tecklenburg wegen Mafiaboss-Behandlung

Von Gunnar Menkens