Hannover

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag in den zugefrorenen Märchensee in Hannover-Sahlkamp eingebrochen. Passanten wählten gegen 17.15 Uhr umgehend den Notruf, doch die Unbekannte konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst retten – und ging daraufhin offenbar direkt nach Hause. Zurzeit überprüfen die Retter vorsorglich die Einbruchsstelle, um auszuschließen, dass womöglich weitere Personen unter die dünne Eisschicht gerieten.

„Wir haben keine Spur von der Frau“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Fest stehe bloß, dass die Unbekannte sich aus eigenen Kräften aus ihrer misslichen Lage befreien konnte und danach offenbar sofort nach Hause ging. Zeugen hatten das Einbrechen ins viel zu dünne Eis beobachtet und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Das Loch befand sich etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin mit Eisrettungs- und Tauchequipment an.

Eisretter und Taucher kontrollieren See

Da zahlreiche Familien und auch Kinder entlang des Märchensees unterwegs waren, klärten die Retter zudem vorsorglich, ob weitere Menschen ins Loch gefallen waren. „Wir konnten das nicht zweifelsfrei ausschließen“, sagt Pawlak. Dabei habe es sich aber um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Feuerwehrleute in Eisretteranzügen fanden keine Hinweise auf weitere Opfer, abschließend sahen die Taucher noch einmal unter Wasser nach. In dem Zusammenhang warnen die Retter erneut davor, die dünnen Eisflächen zu betreten. Es besteht Lebensgefahr.

Der Märchensee am Pinocchioweg geriet erst im Sommer 2020 in die Schlagzeilen. Anfang Juli ertrank in ihm eine Fünfjährige. Sie hatte dort zuvor mit Freundinnen gespielt. Polizisten, die zuerst am Einsatzort waren, holten das Mädchen nach zehn Minuten leblos aus dem See. Die Staatsanwaltschaft ermittelte anschließend wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht gegen die Eltern, doch Hinweise darauf fanden sich nicht.

Von Peer Hellerling