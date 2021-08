Hannover: Frau demoliert Polizeiauto, bedroht Beamtin und tritt Fußgänger

Hannover

Die Polizei Hannover hat es am Freitag mit einer besonders renitenten Frau zu tun gehabt. Die 41-Jährige weigerte sich im Steintorviertel zunächst ein Grundstück zu verlassen. Beim zweiten Aufeinandertreffen in der Altstadt demolierte sie einen Streifenwagen und trat einen zufällig vorbeikommenden Mann. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte die Frau eine Polizistin. Das Ergebnis ist nun eine ganze Reihe an Ermittlungen.

Das erste Mal wurde die Polizei gegen 11.20 Uhr an die Reitwallstraße gerufen. Dort lieferte sie sich nach Behördenangaben in einem Hinterhof einen Streit mit einer 49-Jährigen. Statt das Grundstück zu verlassen, „warf die 41-Jährige eine Plastikflasche gegen den BMW der Anwohnerin und trat gegen die Autotür“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Die Beamten begleiteten die Frau aus dem Hinterhof nach draußen.

In die Kniekehlen getreten

Nur 20 Minuten später fiel die 41-Jährige erneut auf – lediglich 200 Meter entfernt an der Knochenhauerstraße. An der Ecke zum Goldenen Winkel hatte die Frau einem Mann mittleren Alters von hinten in die Kniekehlen getreten. „Er wurde dadurch vermutlich leicht verletzt, hatte sich aber schon vor Eintreffen der Beamten vom Tatort entfernt“, sagt Richter. Wegen ihres wiederholt aggressiven Verhaltens entschlossen sich die Polizisten, die 41-Jährige in Gewahrsam zu nehmen.

Doch das machte die Frau offenbar richtig wütend: Laut Richter trat sie nach den Ermittlern und gegen den Streifenwagen, wodurch der Kotflügel beschädigt wurde. „Außerdem sprach sie lautstark Beleidigungen aus und bedrohte eine Beamtin.“ Die Polizisten blieben unverletzt.

Sechs Tatvorwürfe

Gegen die 41-Jährige wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Da die Frau keinen festen Wohnsitz hat, soll ein Haftrichter über eine Untersuchungshaft entscheiden. Außerdem sucht die Polizei Zeugen der Vorfälle, insbesondere den verletzten Mann. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 28 20 zu melden.

Von Peer Hellerling