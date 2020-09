Hannover

Bei der Zwangsräumung einer Wohnung im Stadtteil Hannover-Linden-Mitte ist eine 58-Jährige am Donnerstag auf Polizisten losgegangen. Einen Beamten biss die Frau in den Arm. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen. Die Beamten waren am Nachmittag in die Fössestraße gerufen worden, weil die 58-Jährige zuvor einer Gerichtsvollzieherin den Zutritt zu der Wohnung versperrt hatte.

Gerichtsvollzieherin verständigt Polizei

Die Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichts Hannover hatte gegen 15 Uhr die Wohnung der 58-Jährigen in der Fössestraße zwangsräumen wollen. Dagegen setzte sich die Betroffene zur Wehr. Sie versperrte den Zugang zu dem Gebäude. Die Gerichtsvollzieherin verständigte die Polizei.

Nachdem die Beamten der Frau vor Ort die Rechtslage erläutert hatten, öffnete ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes die Tür der betroffenen Wohnung. Die 58-Jährige wurde erneut aggressiv und blockierte die geöffnete Tür. Auch die Androhung der Einsatzkräfte, die Tür notfalls auch gewaltsam freizubekommen, reagierte die Frau nicht. Die Polizisten setzten ihre Drohung in die Tat um und führten die 58-Jährige an ihren Armen von der Tür weg.

29 Jahre alter Polizist leicht verletzt

Die Frau versuchte dabei, sich zu befreien, und trat mehrfach in Richtung der Beamten. Einem 29 Jahre alten Polizisten biss sie in den Arm. Er wurde dadurch leicht verletzt. Auch im weiteren Verlauf des Einsatzes leistete die Frau erheblichen Widerstand und trat erneut mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte. Um weitere Störungen zu verhindern, brachten Polizisten die Randaliererin ins Polizeikommissariat Limmer. Dort musste die 58-Jährige bis zur Feststellung ihrer Personalien bleiben. Gegen die Frau leitete die Polizei gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Von Tobias Morchner