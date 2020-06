Hannover

Eine 57-Jährige ist mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt von Hannover gefunden worden. Zeugen meldeten in der Nacht zu Sonnabend zunächst eine Ruhestörung und den Alarm des Rauchmelders aus der Wohnung in der Hoppenstedtstraße, wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte. Als die Polizei in dem Haus eingetroffen sei, habe die Frau am Boden gelegen.

Sie wurde mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge besteht gegen einen 64-Jährigen Tatverdacht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar.

Von RND/dpa