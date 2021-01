Hannover/Langenhagen

Fürs Krankenhaus zu gesund, für ein Leben ohne Hilfe zu krank – diese Situation trifft vor allem ältere Menschen immer öfter. Die aktuelle Pandemie verschärft dieses Dilemma, in dem Patienten und das medizinische Personal stecken. Das zeigt beispielhaft der Fall einer Heimbewohnerin aus Langenhagen, die wegen eines akuten Leidens in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandelt wurde und sich möglicherweise dort mit dem Coronavirus infiziert hat. Dennoch wurde die alte Dame von der MHH ins Heim entlassen – offenbar gegen den Willen der Heimleitung, die eine aufwendige Quarantäne einrichten musste. Da in der Einrichtung viele Menschen auf relativ engem Raum zusammenleben und arbeiten, ist die Ansteckungsgefahr besonders groß. Zudem ist das Risiko älterer Menschen, bei einer Infektion mit dem Virus ernsthaft zu erkranken oder sogar zu sterben, bekanntermaßen hoch.

Bisher kein einziger Corona-Fall im Heim

In der City Park Residenz in Langenhagen ist man ein bisschen stolz gewesen. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen März hatte es dort keine Infektion mit dem Virus gegeben, weder bei den Bewohnern noch bei den Mitarbeitern der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt. Aber jetzt führt die Rückkehr der mittlerweile infizierten Mitbewohnerin zu den verschärften Problemen.

Das Pflegeheim wehrte sich zunächst gegen eine schnelle Rückkehr der infizierten Frau aus der MHH, schuf dann aber doch die räumlichen Voraussetzungen für ihre Unterbringung. Die Seniorin ist jetzt in dem Pflegeheim isoliert, um eine Ansteckungsgefahr für andere Heimbewohner möglichst auszuschließen. Die Heimleitung hatte alles versucht, um das zu verhindern und sogar Regionspräsident Hauke Jagau mit der Bitte um Klärung der Angelegenheit angerufen. Jagaus Auskunft sei gewesen, dass die Patientin wieder aufgenommen werden müsse, berichtet der Leiter des Pflegeheims, Jan Behnen.

Eine Regionssprecherin bestätigt das Telefonat. Jagau habe dabei erläutert, dass Krankenkassen die stationäre Unterbringung von Patientinnen und Patienten nicht erstatteten, wenn deren Aufenthalt im Krankenhaus aus medizinischen Gründen nicht mehr nötig sei. Außer der Kostenfrage sei zudem zu berücksichtigen, dass ein belegtes Bett anderen Patientinnen und Patienten nicht zur Verfügung stehe. Die Sprecherin betont, dass der Regionspräsident weder eine Weisung erteilt, noch selbst die Initiative zu dem Telefonat ergriffen habe.

Besuche sind jetzt verboten

Die Situation hat nun einen deutlich höheren Aufwand für das Pflegepersonal zur Folge. Zudem gibt es Einschränkungen für die rund 150 Heimbewohner und deren Angehörige. Denn die City Park Residenz bleibt wegen der infizierten Patientin bis auf Weiteres geschlossen. Das bedeutet, Besuche von Angehörigen, die bisher nach einem negativen Test möglich waren, sind derzeit verboten.

Mediziner berichten, dass in anderen Landkreisen mit coronainfizierten Patienten trotz der Kostenfrage anders umgegangen werde. Beispielsweise gebe es in Braunschweig Krankenhäuser mit speziellen Stationen für Patienten, die eigentlich genesen sind, sich aber mit dem Coronavirus infiziert haben. Dadurch wird eine Entlassung in die Quarantäne vermieden. Die MHH als Hochschulkrankenhaus geht hier anders vor.

Von Mathias Klein