Hannover

Eine 50-jährige Frau hat am Freitagmorgen in Hannover-Ahlem lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wurde die Fußgängerin kurz vor 7 Uhr an der Heisterbergallee von einer Stadtbahn der Üstra erfasst. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Straße An der Gartenbauschule. „Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Heisterbergallee geschleudert“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Der 34-jährige Stadtbahn-Fahrer stoppte seinen Zug der Linie 10 nach wenigen Metern. Die Insassen, darunter auch mehrere Schulkinder, blieben unverletzt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Heisterbergallee blieb während des Einsatzes stadtauswärts gesperrt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei zudem um Zeugenhinweise. Die Beamten sind erreichbar unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88.

Von Peer Hellerling