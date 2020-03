Hannover

Eine Fußgängerin ist am Dienstagabend in Hannover von einer Stadtbahn erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau die Gleise in Höhe der Haltestelle Pelikanstraße (List) überqueren, als gleichzeitig der Zug ankam. Das Opfer trug Kopfverletzungen davon.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Die genauen Umstände und auch das Alter der Frau sind laut Polizei noch unklar. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fußgängerin auf die stadteinwärts führende Fahrbahn der Podbielskistraße geschleudert. Nach ersten Informationen erlitt die Frau dabei mindestens eine Kopfplatzwunde und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Behinderungen auf den Linien 3, 7 und 9

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm den Unfall auf, der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Solange blieb die Fahrbahn gesperrt, auch die Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 konnten solange nicht Richtung City fahren. Die Üstra richtete vorübergehend einen Schienenersatzverkehr zwischen Spannhagengarten und Lortzingstraße ein.

Von Peer Hellerling