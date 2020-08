Hannover

Kurioser Vorgang am Hauptbahnhof Hannover: Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Dienstag ein per Haftbefehl gesuchtes Ehepaar ausgemacht und mit zur Wache genommen. Beide hatten offene Geldstrafen nicht rechtzeitig bezahlt. Im Revier löste die 46-jährige ihren Mann zwar aus, doch dann gingen ihr offenbar die Barmittel aus. Für ihre eigenen Schulden reichten die Finanzen nicht mehr, sie kam daraufhin ins Gefängnis.

„Der Mann wurde wegen Diebstahls verurteilt, seine Frau wegen Leistungserschleichung“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Der 43-Jährige musste deshalb 400 Euro zahlen, seine Gattin sogar 900 Euro. „Sie hatte aber nur die 400 Euro auf ihrem Konto“, sagt Ackert. Deshalb entschied sich die 46-Jährige, ihrem Mann die Haft zu ersparen und selbst für 90 Tage ins Frauengefängnis nach Hildesheim zu gehen. „Schweren Herzens trennten die Beamten das Paar“, sagt Ackert.

Gesuchter Dieb ebenfalls in Ersatzhaft

Doch neben der traurigen Liebesgeschichte vollstreckten die Ermittler am selben Tag noch einen weiteren offenen Haftbefehl: Sie nahmen einen 45-Jährigen fest, der wegen Diebstahls verurteilt worden war und die Geldstrafe nicht gezahlt hatte. Da der Mann das auch jetzt nicht nachholen konnte, verbringt er die nächsten 52 Tage ebenfalls in Ersatzhaft.

Von Peer Hellerling