Hannover

Seit mittlerweile 35 Jahren gibt es den Frauen-Treffpunkt in der List. Und auch im Jahr der Corona-Pandemie hat das sechsköpfige Team dafür gesorgt, dass immer Ansprechpartnerinnen für die Frauen vor Ort waren und die Anlaufstelle für alle Probleme gewissermaßen uneingeschränkt geöffnet war. Aus diesem Grund haben jetzt Beate Schacht und Birgit Lapp-Schumacher den Bürgerpreis des Bezirksrats Vahrenwald-List in Empfang genommen.

Eigentlich ist dieser Preis Ehrenamtlichen vorbehalten, aber die Mitglieder des Stadtteilgremiums haben den überdurchschnittlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen unter den Corona-Einschränkungen hoch bewertet – und entsprechend gewürdigt. „Der Frauentreffpunkt befasst sich mit Zuversicht und Freude“, sagte Monica Plate (Grüne), stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Vahrenwald-List in ihrer Laudatio.

Anzeige

Der Frauentreffpunkt sei eine Oase, in der Frauen zur Ruhe kommen könnten, sozial-psychologische Beratung erhielten und Ideen für ein besseres Leben entwickelten. „Dann kam der Lockdown. Und wie überall wirkte er wie ein großes Brennglas und gab die Sicht frei auf Dinge, die vorher auch schon im Argen lagen: Einsamkeit, Isolation, häusliche Gewalt, Arbeitslosigkeit und Armut kamen in vielen Frauenleben zum Vorschein.“

Lesen Sie auch

Schwerpunkt Gewalterfahrung

Der Frauen-Treffpunkt hat seine Angebote schnell auf digitale Beratung umgestellt, um weiter für Frauen in Not da zu sein. „Wir haben versucht, auch in der Zeit mit vielen öffentlichen Beschränkungen verlässliche Anlaufstelle für die Frauen zu bleiben“, betont Beate Schacht. Schwerpunkt der Einrichtung in der Jakobistraße 2 sind Frauen mit Gewalterfahrung, aber auch die Themen Depression, Existenzängste und Beziehungskonflikte werden bearbeitet. In der Corona-Zeit sei der Zulauf noch einmal enorm gestiegen, sagt Schacht. „Gab es vorher schon heikle Situationen, hat die Pandemie manch Fass zum Überlaufen gebracht.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Konflikte zeigten sich in der Krise deutlicher und spitzten sich zu. Auch für persönliche Beratungen stand das Team den Frauen das ganze Jahr über zur Verfügung. Die Ratsuchenden sind zwischen 19 und 81 Jahre alt, „wir haben versucht, vieles möglich zu machen – und dieses Engagement ist weit über das hinausgegangen, wofür wir bezahlt werden“, sagte Psychologin Schacht.

Gruppenangebote wurden schnell auf Online umgestellt, vor allem auch, um wichtige Kontakte aufrecht zu erhalten. Eine Sommerpause hat das Team 2020 zugunsten ihrer Klientinnen nicht eingelegt. Beate Schacht und ihre Kolleginnen haben sich riesig über die Auszeichnung des Bezirksrats gefreut. „Das ist eine wirklich großartige Ehrung, und es ist schön, dass wir auch außerhalb unseres unmittelbaren Wirkungskreises so positiv wahrgenommen werden.“

Von Susanna Bauch