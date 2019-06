Horrido, Lüttje Lage, Bruchmeister, bunte Fahrgeschäfte und Goldene Fanfare: Das weltgrößte Schützenfest findet vom 28. Juni bis 7. Juli in Hannover statt. Was erwartet die Besucher rund um den Schützenplatz – und wer sticht nach dem Rücktritt des Oberbürgermeisters eigentlich das erste Fass an? Alles, was Sie zur 490. Auflage wissen müssen, erfahren Sie hier.