Hannover

Nach 16 Jahren muss sich das Freiwilligenzentrum ein neues Domizil suchen. Bislang war die Einrichtung als Untermieterin im Üstra-Kundenzentrum in der Karmarschstraße untergebracht. Der Vertrag wird allerdings nicht verlängert. „Für uns ist das eine Hiobsbotschaft, es bedeutet eine Zäsur für unsere Arbeit“, sagt Almut Maldfeld, die Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums.

In einem Schreiben an ehrenamtlich Engagierte erklärt Maldfeld, die Üstra habe im vergangenen Jahr räumlichen Eigenbedarf angemeldet. Nach Darstellung der Üstra hingegen hat das Freiwilligenzentrum bislang eine vergleichsweise niedrige Miete gezahlt. „Wirtschaftlich war dies nicht mehr zu vertreten“, sagt Udo Iwannek, der Sprecher des Verkehrsunternehmens. Verhandlungen über eine Mietanhebung oder eine Verkleinerung der angemieteten Flächen seien ohne Ergebnis geblieben.

Aus für das Ehrenamtlichen-Café

Das Freiwilligenzentrum vermittelt Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, an rund 700 Vereine und gemeinnützige Organisationen. Seit Gründung des Zentrums vor 22 Jahren haben auf diesem Weg rund 10.000 Menschen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit gefunden – etwa in der Flüchtlingsarbeit, der Hausaufgabenhilfe oder bei Besuchsdiensten im Seniorenheim. Das Zentrum verleiht auch den Ehrenamtspreis Leinestern.

Noch in diesem Jahr wird damit zumindest am bisherigen Standort Schluss ein. Sein Café im Obergeschoss des Gebäudes wird das Freiwilligenzentrum voraussichtlich schon zum Beginn der Sommerferien im Juli schließen. Die Büroräume dürfen die sechs hauptamtlichen und 27 freiwilligen Beschäftigten noch bis zum Jahresende nutzen.

„Wir bedauern es sehr“: Almut Maldfeld vom Freiwilligenzentrum vor dem Üstra-Gebäude in der Karmaschstraße. Quelle: Simon Benne

„Wir bedauern es sehr, dass wir die Räume verlassen müssen“, sagt Almut Maldfeld, die für die Arbeit im Freiwilligenzentrum im vergangenen Jahr die Stadtplakette entgegennehmen konnte – eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt zu vergeben hat. Das Freiwilligenzentrum sei nun auf der Suche nach neuen Räumen. Allerdings müssten die Büros und Besprechungsräume nicht nur zentral gelegen, sondern auch barrierefrei und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Der Bedarf liege bei rund 160 Quadratmetern.

„Ein Café werden wir am neuen Standort vermutlich nicht fortführen“, sagt Maldfeld. In dem Gebäude am Platz der Weltausstellung war das Café ein beliebter Treffpunkt der Ehrenamtlichen. Auch Workshops wurden dort veranstaltet.

Auch aha und Laporte ziehen aus

Die Üstra wird die frei werdenden Flächen künftig vermutlich selber nutzen. „Zu einem Leerstand wird es nicht kommen“, sagt Unternehmenssprecher Iwannek. Unter anderem soll angedacht sein, dort Büro- oder Serviceflächen einzurichten.

Der Umzug des Freiwilligenzentrums ist nicht der einzige Wechsel im Üstra-Gebäude: Das Entsorgungsunternehmen aha wird sein Kundencenter dort zum Jahresende 2022 schließen. Dieses war im Frühjahr 2019 dort eröffnet worden, um insbesondere älteren Menschen bei Fragen beispielsweise zu Gebührenbescheiden eine Anlaufstelle zu bieten, sagt Sprecherin Helene Herich. Mit nur etwa 60 Besucherinnen und Besuchern sei die Resonanz dort allerdings gering gewesen.

Der Laporte-Ticketshop von HAZ und NP im Üstra-Gebäude hatte zum Jahresende geschlossen. Karten für Veranstaltungen werden weiterhin im HAZ-Shop in der Langen Laube sowie im Theater am Aegi angeboten.

Von Simon Benne