Hannover

Seit 114 Tagen lagern Klimaschützer von Fridays for Future mit ihrem Protestcamp am Neuen Rathaus in Hannover. Nun haben sie beschlossen, die Aktion auch während der Wintermonate fortzusetzen. Zuletzt hatte es Zweifel in den eigenen Reihen gegeben, weil das Camp nicht winterfest ist und die Zelte nicht zu beheizen sind. Sonntagabend aber fiel die Entscheidung, zu bleiben.

Fridays for Future: „Jeder Tag ist ein Erfolg“

Offenbar hat allein schon die öffentliche Debatte, dass das Camp wegen der Witterung aufgeben könne, zu einem Zusammenraufen geführt. Am Sonntag im Plenum sei ein Ende des Camps für niemanden mehr eine Option mehr gewesen, heißt es in einer Mitteilung vom Abend. „Auch wenn uns die Kälte zusetzt, hält sie uns nicht davon ab, weiter für diesen Ort zu kämpfen“, sagte ein Camp-Sprechender.

In der vergangenen Woche hatte es wieder mehr Aktionen in der kleinen Zeltstadt gegeben. Das hat den Zusammenhalt und den Durchhaltewillen offenbar befördert. Eine Sprecherin sagte, man wolle das Camp in den kommenden Wochen „so gestalten, dass es für alle, die mithelfen wollen, eine gute Möglichkeit bietet. Jeder einzelne Tag, den das Camp steht, ist ein Erfolg.“

114 Tage Protest

Das Protestcamp war im Juli zunächst im Maschpark gestartet und später auf den Trammplatz direkt vor dem Rathaus umgezogen. Nicht jedem gefällt es: erstens wegen der Optik, zweitens wegen der politischen Ziele. Aktivisten berichten, dass sie aus vorbeifahrenden Autos zuweilen angeschrien würden.

Der Protest der Fridays-for-Future-Aktivisten richtet sich dagegen, dass die Politik aus ihrer Sicht nicht schnell und entschlossen genug gegen den Klimawandel vorgeht. „Wir bleiben, bis ihr handelt“, steht auf einem Transparent. Im Zweifel wolle man bis 2035 ausharren, hieß es zu Beginn. Mit dem Winter steht nun die erste Nagelprobe bevor.

Von Conrad von Meding