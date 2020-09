Hannover

Eigentlich wollte die Protestbewegung Fridays for Future am Dienstag vor dem Regionshaus protestieren. Ziel: Die Teilnehmer wollten die Kommunalpolitiker des dort tagenden Umweltausschusses auffordern, wirksamere Klimaziele zu beschließen. Aber offenbar sind die Aktivisten ein bisschen aus der Übung geraten: Nach Angaben eines Sprechers haben interne Kommunikationsschwierigkeiten dazu geführt, dass der Antrag auf Genehmigung des Protests zu spät bei der Polizei eingegangen war.

Trotzdem gelang es Fridays für Future, die Fragen und Bedenken der Bewegung in die Sitzung des Umweltausschusses zu tragen. Denn mehrere Sprecher der Initiative meldeten sich bei der Bürgerfragestunde zu Wort. Und obendrein darf Fridays for Future seit Dienstag häufiger im Umweltausschuss der Region mitreden: Die Grünen hatten Frauke Stockhorst, Aktivistin von Parents for Future, als sogenannte sachkundige Bürgerin benannt. Stockhorst hat damit Rederecht im Ausschuss – allerdings kein Stimmrecht.

Aktivistin nutzt ihr Rederecht

Das Rederecht nutzte die Biologin gleich im Anschluss an ihre Verpflichtung. Derzeit werde durch den sorglosen Umgang mit dem Klima die Lebensgrundlage der Kinder zerstört, sagte die Mutter von zwei Kindern. Die drei Hitzesommer in Folge hätten gezeigt, „dass wir handeln müssen“. Deshalb sei es für die Region höchste Zeit, das erforderliche Geld für einen Wandel in der Klimapolitik in den Haushalt der kommenden Jahre zu stellen. Stockhorst werde ihr Rederecht im Umweltausschuss weiterhin nutzen, um Druck auf Politik und Verwaltung auszuüben, kündigte Fridays for Future an.

In der Region gebe es keine Bestrebungen, die Klimaziele höher zu setzen, sagte Regionsumweltdezernentin Christine Karasch auf eine entsprechende Frage eines Fridays for Future-Sprechers in der Bürgerfragestunde. „Wir können nicht einfach ein Ziel deklarieren, das realistisch nicht zu erreichen ist“, erläuterte sie.

Eckpunkte für Klimaplan

Karasch stellte einige Eckpunkte des Plans „Klima in Not“ vor, in dem die künftige Klimapolitik der Region Hannover verbindlich festgelegt werden soll. Derzeit arbeitet die Verwaltung an einem entsprechenden Papier. Nach den bisherigen Plänen will die Region unter anderem Ladesäulen für Elektroautos fördern, Moorflächen kaufen, damit dort kein Torf abgebaut wird und ehemalige Waldflächen aufforsten.

