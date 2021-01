Hannover

Wenn die Musik unterbrochen ist, hört man das leise Ratschen der Schlitten auf dem Asphalt der Straße am Opernplatz. Auf dem Schild am Fahrrad einer Demonstrantin ist zu lesen: „Oma, was ist ein Schneemann?“ Am Freitag haben die Aktivisten und Aktivistinnen von „ Fridays for Future“ zur Demo geladen und feiern gleichzeitig den zweiten Jahrestag des Klimastreiks in Hannover. Unter dem Motto #wisstihrnochwarum wollen sie darauf aufmerksam machen, dass ihre Forderungen immer noch nicht erfüllt sind.

Auch in Deutschland ist der Klimawandel spürbar. Darauf weisen die Aktivisten und Aktivistinnen mit Schlitten hin. Quelle: Michael Wallmüller

Aus ihrer Sicht wurden im vergangener Jahr weder auf kommunaler noch auf Landes- oder Bundesebene ausreichende Maßnahmen ergriffen, um den Klimawandel zu stoppen und die Grenze der Erderwärmung um 1,5 Grad nicht zu überschreiten. Um die Folgen des Klimawandels zu verdeutlichen, hatten die Demonstrierenden Schlitten und Schlittschuhe dabei. „Sie sind ein Symbol für die jetzt schon sichtbaren Folgen des Klimawandels“, sagte Sprecherin Zora Altensinger. Auch aus dem Lautsprecher des Demowagens, der als großer Holzschlitten gestaltet war, tönte ein Lied passend zum Thema: „Es schneit nicht mehr und wir können nicht mehr rodeln gehen.“

Veranstalter schätzen 250 Teilnehmende, Polizei geht von 150 bis 200 aus

Trotz der Corona-Pandemie waren mehr Teilnehmende als geplant zur Demo gekommen. Die Veranstaltenden zählten 250 Demonstrierende und 40 Schlitten, die Polizei geht von einer Zahl zwischen 150 und 200 Teilnehmenden aus. Angemeldet waren laut Angaben der Veranstalter 100 Personen. Vom Kröpcke zogen die Demonstrierenden bis zum Trammplatz. Am Aegidientorplatz blieben einige Aktivisten und Aktivistinnen stehen, obwohl die Veranstaltenden darum baten, weiter zu gehen. Lautes Hupen der wartenden Autos und ein kurzer Stau waren die Folgen. Vor der Oper wurde es kurz eng. Zweimal mussten die Veranstaltenden darauf hinweisen, dass die Abstände einzuhalten sind.

Unter den Demonstrierenden ist auch Anna, die sich im Vorfeld zunächst Sorgen um eine Demo in Coronazeiten gemacht hatte. Nun war sie froh, dass sie wieder auf der Straße demonstrieren könne. „Online hat einfach nicht die gleiche Wirkung“, sagt sie. Besonders aufwendig hatte Pietro Altermatt seinen Schlitten gestaltet, der auch bei Scientists for Future aktiv ist. Dort ist ein Grünkohl aufgeklebt, daneben ist zu lesen: „Statt Oldenburger Palme bald Palme?“. Er habe von einer Freundin gehört, dass der Begriff „Oldenburger Palme“ für Grünkohl genutzt wird, sagt er.

Pietro Altermatt hat sich etwas Besonderes für seinen Schlitten überlegt Quelle: Michael Wallmüller

Kritik an der geplanten Senkung der Förderabgabe für Erdöl und Erdgas

Auch die Kritik der niedersächsischen Fridays-for-Future-Aktivisten an der von der Landesregierung geplanten Senkung der Förderabgabe für Erdöl und -gas unterstützen die Demonstrierenden. Die Landesregierung begründet dies mit dem hohen Risiko von Klagen hiesiger Förderunternehmen. Das sei eine faktische Subventionierung von Erdgas und -öl, die klimaschädlich seien, sagt Marlene Vogelsang.

