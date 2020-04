Hannover

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verlegt die Klimabewegung Fridays for Future ihren Protest an diesem Freitag ins Internet. Der hannoversche Ableger beteiligt sich am 24. April an diesem fünften weltweiten Klimastreik. Von 12.30 Uhr an ist auf dem Youtube-Kanal der Gruppe ein Livestream zu sehen, angekündigt sind bereits aufgenommene Redebeiträge von Mitgliedern und befreundeten Organisationen wie den Omas gegen Rechts.

Vor dem Rathaus am Trammplatz soll es außerdem eine Art Demonstration ohne Teilnehmer geben. Anhänger der Bewegung wollen Plakate und Transparente ablegen, um auf Ziele und Notwendigkeit des Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Die Aktion, sie soll zwischen 10 und 14 Uhr stattfinden, wird gefilmt und im Internet übertragen werden.

Auch Plakate an Läden oder in Fenstern

Überlegungen, eine tatsächliche Kundgebung anzumelden, seien nicht weiter verfolgt worden, sagte Sprecherin Lou Toellner: „Die Sicherheitsbestimmungen hätte man mit 1000 oder mehr Teilnehmern kaum einhalten können.“ Der vorm Rathaus geplante Protest wurde am Montag angemeldet.

Analog zu Plänen der bundesweiten Organisation sollen auch in Hannover Plakate in Fenstern hängen, zum Arbeitsplatz mitgebracht, vor Haustüren und an Ladeneingängen platziert werden. Im Youtube-Kanal der bundesdeutschen Fridays for Future-Organisation treten außerdem Künstler wie der Sänger Clueso auf.

Von Gunnar Menkens