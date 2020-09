Hannover

Wenn der Rat Hannovers tagt, steht die Tagesordnung längst fest, doch Ratsmitglieder dürfen kurzfristig Anträge zu dringlichen Themen auf den Tisch legen – und das hat Ratsherr Tobias Braune bei der jüngsten Sitzung am Donnerstag weidlich ausgenutzt. 23 Dringlichkeitsanträge stellte der ehemalige AfD-Mann ausgerechnet in einer Sitzung, in der in langen Wahlgängen drei neue Dezernenten bestimmt werden sollten. Die Ratsmehrheit reagierte verärgert und bügelte Braunes Anträge ab. Jetzt hat er Widerspruch beim Verwaltungsgericht Hannover eingelegt.

Vaterunser vor jeder Ratssitzung ? Drogentests für Ratsmitglieder?

Unter den Anträgen Braunes finden sich allerhand Kuriositäten. So fordert der ehemalige Lehrer, dass der Rat Hannovers US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis vorschlagen soll. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sollen künftig „Senatoren“ genannt werden. Vor jeder Ratssitzung müsse das Vaterunser gesprochen werden, findet der Anhänger einer Freikirche. Zudem sollen sich alle Ratsmitglieder einmal im Monat einem Drogentest unterziehen.

Ein Ratsmitglied meint dazu hinter vorgehaltener Hand, dass er versucht sei, Braunes Forderung abzuändern: Ratsmitglieder sollten sich regelmäßig einer psychiatrischen Untersuchungen stellen.

SPD : Rat muss sich wehren

Inhaltlich hat sich der Rat mit den Forderungen nicht beschäftigt. Die SPD forderte eine sogenannte Nichtbefassung. „Der Rat wird durch Braunes Anträge lahmgelegt. Wir müssen uns wehrhaft zeigen“, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Über jeden einzelnen der 23 Anträge Braunes stimmte der Rat ab und entschied jeweils mehrheitlich, sich nicht mit ihm auseinanderzusetzen.

Beschwerde beim Verwaltungsgericht

Dagegen will Braune jetzt vorgehen. „Ich durfte keinen meiner Anträge inhaltlich vorstellen“, moniert er in einer Mail an das Verwaltungsgericht Hannover. Hier habe der Rat gegen seine Geschäftsordnung verstoßen. Braune fordert jetzt, dass die Ratsversammlung wiederholt wird und alle Beschlüsse für ungültig erklärt werden. Das würde bedeuten: Auch die Wahl der Dezernenten müsste wiederholt werden. Dass es so weit kommt, ist äußerst zweifelhaft.

Von Andreas Schinkel