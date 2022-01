Hannover

Hannover bekommt einen neuen Diakoniepastor: Friedhelm Feldmann ist vom evangelischen Stadtkirchenvorstand zum Nachfolger von Rainer Müller-Brandes gewählt worden. Dieser hatte das Amt acht Jahre lang bekleidet, ehe er 2020 zum Stadtsuperintendenten gekürt worden war. Der Diakoniepastor setzt sich für die Schwachen in der Stadt ein und gilt auch als das soziale Gesicht der evangelischen Kirche.

Friedhelm Feldmann, gebürtiger Ostfriese, hat bereits sechs Jahre lang als theologischer Direktor der Dachstiftung Diakonie gearbeitet, zu der unter anderem das Stephansstift gehört. Zuvor hatte der 60-Jährige unter anderem Pfarrstellen in Schellerten und Barsinghausen inne, wo er den Petrushof mit begründete, ein Wohnheim für Menschen mit seelischen Behinderungen.

Einsatz für Obdachlose

In Hannover sieht er einen Brennpunkt im Bereich der Obdachlosigkeit und beim Wohnungsmangel für Geringverdienende. „Hier haben sich die Notlagen verschlimmert“, sagt er. Feldmann engagiert sich bereits bei „Housing-First-Projekten“, die darauf abzielen, Menschen über eine Wohnung den Weg aus der Armut zu ebnen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir brauchen auch Angebote für Menschen, die durch alle Raster fallen, wie beispielsweise die wohnungslosen Osteuropäer“, sagt er. Feldmann, der früher für die SPD im Rat von Barsinghausen saß, kündigt an, die Ursachen sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft klar zu benennen. Der passionierte Motorradfahrer, der unter dem Pseudonym Sisam Ben auch Cartoons zeichnet, tritt seinen Dienst am 1. März an. Am 13. März um 10 Uhr wird er mit einem feierlichen Gottesdienst in der Marktkirche in sein Amt eingeführt.

Von Simon Benne