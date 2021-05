Herrenhausen

Sie galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit – und sie galt als lebenslustig. Als der spätere König Ernst August sie 1815 heiratete, war sie bereits einmal verwitwet und einmal geschieden. Nicht bei allen der acht Kinder, die sie bis dahin geboren hatte, war die Vaterschaft so recht geklärt. Doch für den ansonsten erzkonservativen Ernst August war diese Friederike von Mecklenburg-Strelitz die Liebe seines Lebens.

Eine bemerkenswerte Frau: Friederike von Mecklenburg-Strelitz, die spätere Königin von Hannover - nach ihr ist die Friederikenbrücke benannt. Quelle: HAZ-Archivrust

Die Königin widmete sich in Hannover beherzt karitativen Aufgaben, das Friederikenstift trägt bis heute ihren Namen. Als sie 1841 starb, ließ der tief getroffene Ernst August das Mausoleum im Berggarten für sie bauen.

Königliche Pracht: Die Friederikenbrücke ist reich verziert. Quelle: Ilona Hottmann

Eine bedeutende Königin

Ein anderes Baudenkmal, das an Friederike erinnert, ist jetzt wieder an seinen angestammten Platz zurückgekehrt: Ein gewaltiger Kran hievte die etwa 25 Meter lange Friederikenbrücke, die über die Graft der Herrenhäuser Gärten führt, von einem Schwertransporter. In den vergangenen zwei Jahren war die Stahlkonstruktion von einer Spezialfirma in der Nähe von Strahlsund aufwendig restauriert worden. Jetzt sollen noch die Planken und Geländer installiert werden. „In etwa fünf Wochen wird die Brücke wieder ganz fertig und begehbar sein“, sagt Melanie Kuiper-Lehner vom städtischen Fachbereich Herrenhäuser Gärten.

Video, März 2019: Die Brücke wird abgebaut

Entworfen wurde sie von Laves – jetzt wurde die renovierte Friederikenbrücke wieder an der Graft platziert. Quelle: Ilona Hottmann

Früher war die Nutzung der Brücke, die zu den schönsten Hannovers zählt, fast so etwas wie ein königliches Privileg: Ursprünglich wurde sie errichtet, damit Ernst August und Friederike eine Verbindung von ihrer Sommerresidenz im Georgenpalais, dem heutigen Wilhelm-Busch-Museum, in den Großen Garten hatten.

Schwergewicht: Ein gewaltiger Transporter brachte die renovierte Unterkonstruktion der Friederikenbrücke zur Graft. Quelle: Ilona Hottmann

Konstruiert hat das Denkmal von nationaler Bedeutung der legendäre Hofbauinspektor Georg Ludwig Friedrich Laves 1839/40. Hannovers Stararchitekt konzipierte unter anderem auch den heutigen Landtag und das Opernhaus, die Waterloosäule, das Schloss Herrenhausen und besagtes Mausoleum.

Eine der schönsten Brücken der Stadt: Die Friederikenbrücke, hier im Jahr 1976. Quelle: Viola Hauschild

Seit 2013 war sie gesperrt

Die Friederikenbrücke ist ein technisches Meisterstück: Laves konzipierte für die rund 25 Tonnen schwere Konstruktion sogenannte Lavesträger, eine filigrane Eisenträgerkonstruktion in Fischrumpfform. Um 1937 und dann wieder in den frühen Sechzigerjahren musste die Brücke bereits umfangreich saniert werden. Im Jahr 2013 war sie erneut so marode, dass sie nicht mehr verkehrssicher war. Sie musste für den Publikumsverkehr gesperrt werden.

Ein gewaltiger Kran hievte die Brücke vom Transporter. Quelle: Ilona Hottmann

Vor zwei Jahren wurde sie dann vorerst demontiert. „Metallteile mussten entrostet, repariert und neu gestrichen werden“, sagt Melanie Kuiper-Lehner. Die Brückenlager auf beiden Seiten der Graft haben einen neuen Stahlbetonkern bekommen, der mit Naturstein und Klinker verblendet wurde. Die Arbeiten verzögerten sich, unter anderem wegen Lieferengpässen beim Stahl und wegen der Corona-Pandemie. Außerdem kletterten die Kosten der Sanierung auf 1,09 Millionen Euro.

Majestätisch schwebte die Brücke an ihren angestammten Platz zurück. Quelle: Ilona Hottmann

Dafür erstrahle die komplette Brücke nun bald wieder im neuen Glanz – so frisch wie in den Tagen der beliebten Königin, deren Namen sie trägt.

Von Simon Benne