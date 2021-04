Hannover

Bei Friseurin Katarzyna Maciejewska von Kasia Hair nahe dem Steintor haben die neuen Regeln der Bundesnotbremse erst einmal für Verwirrung gesorgt. Seit knapp einer Woche ist für Kundinnen und Kunden, die noch nicht vollständig geimpft sind, der Nachweis eines aktuellen negativen PCR-Tests oder eines Antigen-Schnelltests vor dem Friseurbesuch Pflicht. Doch eine Frage, die sich auch Maciejewska in dieser Woche stellen musste: Wie kann der Schnelltest durchgeführt werden?

Dafür gibt es praktisch zwei Alternativen. Entweder man lässt sich in einem Testzentrum oder einer Apotheke testen – oder man führt einen Selbsttest durch. Das muss aber unter Aufsicht geschehen. Das heißt: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter muss beim Test dabei sein, so sieht es auch die niedersächsische Corona-Verordnung vor.

„Jeder sagt was anderes“

Die Möglichkeit, sich selbst vor dem Friseurbesuch zu testen, habe sie gleich am vergangenen Sonnabend angeboten und auch Tests für die Kundinnen und Kunden vorrätig gehabt, erzählt Maciejewska. Doch dann habe es widersprüchliche Informationen gegeben – sowohl von der Handwerkskammer als auch von der Corona-Hotline. „Jeder sagt was anderes“, berichtet sie. Daraufhin habe sie den Service am Dienstag erst einmal eingestellt und selbst recherchiert. Nun ist klar: Der Selbsttest ist erlaubt. „Ab heute biete ich wieder Schnelltests im Laden an“, sagt sie, und das komme bei den Kundinnen und Kunden gut an.

„Die ersten zwei drei Tage war es wirklich nervig“, sagt auch Jochen Carls von Trio Hair. Ständig hätten ihn E-Mails mit unterschiedlichen Informationen zu den Selbsttests erreicht. Praktisch sei die Frage für seinen Salon aber wenig relevant, denn sie hätten viele Testzentren in der Nähe. „Wir sind halt super versorgt“, sagt Carls.

„Mittlerweile pendelt es sich ein“

Am vergangenen Sonnabend und am Montag sei es wegen der Tests noch etwas chaotisch gewesen. Die Testzentren hätten viel zu tun gehabt und Kunden und Kundinnen seien deshalb zu spät gekommen. „Mittlerweile pendelt es sich ein“, sagt Carls. Auch Bassem Kallels Terminkalender hat die Testpflicht in der vergangenen Woche durcheinandergebracht, denn einige Kunden wüssten nicht, dass man überhaupt einen Termin braucht, erzählt der Inhaber des Salons Männersache an der Lister Meile.

Die Selbsttests sieht Kallel eher kritisch. „Wir wollen das Problem ehrlich gesagt vermeiden“, sagt er. Direkt vor dem Laden gebe es eine Teststation. Die meisten seiner Kundinnen und Kunden kämen daher ohnehin mit einem entsprechenden Nachweis. Die Selbsttests sorgten auch für Unsicherheit, wenn etwa jemand positiv getestet werde, gibt Kallel zu bedenken – und noch etwas ist für ihn schwierig: Wenn sich jemand selbst testen wolle, bräuchten sie auch das nötige Personal. „Es kommt darauf an, wie wir zu tun haben“, sagt er.

„Ich repariere ja auch keine Autos“

Ähnlich ergeht es Andreas Pacha, der einen Salon an der Marienstraße betreibt. „Ich bin ein Einzelkämpfer“, sagt er. Er habe weder die Zeit noch das nötige Wissen, so einen Selbsttest zu beaufsichtigen. „Ich repariere ja auch keine Autos.“ Bislang sei ihm der Wunsch nach einem Selbsttest noch nicht untergekommen, seine Kundinnen und Kunden kämen immer mit einem Nachweis, berichtet Pacha.

Eines von mehreren Testzentren in Hannovers City: Die Station Hannover vor dem Hauptbahnhof. Quelle: Michael Wallmüller

Das geht auch manchen Händlern und Händlerinnen in der Innenstadt so. Die meisten zeigten den Nachweis einfach auf ihrem Handy vor oder hätten einen Ausdruck dabei, sagt Sebastian Rechenbach von IG. von der Linde. Davon, dass auch ein negativer Selbsttest ausreiche, habe er noch nicht gehört. „Das würden die Kunden nicht machen, weil sie die Tests kostenlos bekommen“, vermutet er. Wenn allerdings jemand darauf bestehe und er das Thema recherchiert habe, dann würden sie auch einen Selbsttest beaufsichtigen, sagt Reichenbach.

Viele Testzentren in der Innenstadt

Auch Anke Ellen Barth, Leiterin Marketing und Personal bei Schuh-Neumann, hat von der Regelung mit den Selbsttests noch nichts gehört. „Es ist auch nicht so relevant, da wir um uns herum die vielen Testzentren haben.“ Zudem werde ein Test im Testzentrum auch in einer geschützten Atmosphäre anstatt auf der Straße durchgeführt. „Wir glauben auch, dass das für die Kunden die angenehmere Variante ist“, sagt sie.

Wie auch Kasia Hair bieten mittlerweile aber einige Friseursalons in Hannover Selbsttests an. Für Inhaberin Katarzyna Maciejewska lohnt sich das. Gleich zu Anfang der Woche seien die Termine wegen der Testpflicht deutlich weniger geworden, erzählt sie. Natürlich sei es praktischer, wenn Kunden und Kundinnen gleich mit dem entsprechenden Nachweis kämen. Doch gerade für die, die noch nichts von der Testpflicht mitbekommen hätten, böten sie gern Selbsttests an.

Allein an diesem Freitag seien vier Selbsttests vor dem Laden durchgeführt worden, sagt Maciejewska. Am Donnerstag, als es das Angebot noch nicht gab, hätte eine ihrer Mitarbeiterinnen hingegen nur eine Kundin bedienen können. Alle anderen hätten abgesagt. „Ich will ja auch nicht meckern“, sagt sie. Doch die Verwirrung habe bei ihr für Unsicherheit gesorgt. „Man will ja alles richtig machen.“

Von Alina Stillahn